CEDCA e Polícia Militar debatem parcerias para o Projeto Equoterapia

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/MA) e da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculados à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Elisângela Cardoso, realizou uma visita técnica ao Centro de Equoterapia da Polícia Militar do Maranhão, na quinta-feira (22).

A visita foi realizada a convite do diretor do Centro, coronel William de Ataíde Pereira, e teve o intuito de estabelecer parceria e ampliar os serviços ofertados para reabilitação motora de pessoas com deficiência, em especial crianças e adolescentes.

“Precisamos ampliar a infraestrutura que temos para que o nosso maior público participe com mais conforto das atividades e, nesse sentido, as parcerias são fundamentais”, explicou o coronel William de Ataíde Pereira. “Por isso buscamos o apoio do CEDCA, que defende esse segmento, para somar às nossas ações”, observou.

Jhonata Leite, de 8 anos, beneficiado pelo projeto, participa das atividades de equoterapia uma vez por semana. “Tem dois anos que ele faz acompanhamento com a equipe de terapeutas e os avanços são muitos; ele melhorou a postura e já consegue ter maior equilíbrio na região do pescoço. Eu só tenho a agradecer”, relatou a mãe Nery Costa Leite.

“O Conselho é sensível às demandas apresentadas e, enquanto defensor dos direitos das crianças e adolescentes, se coloca para acrescentar e reforçar as ações deste projeto no que for possível”, informou a presidente do CEDCA, Elisângela Cardoso. “Parabenizamos também a Polícia Militar pela dedicação em executar um projeto dessa dimensão e importância, que tanto tem contribuído para a melhora da saúde desse público, uma vez que a demanda por serviços de reabilitação é grande”, destacou.

Atualmente, o Centro de Equoterapia realiza 450 atendimentos por mês, principalmente em crianças a partir dos quatro anos, com síndrome de down e autismo, para acompanhamento em equipe multiprofissional composta por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, neurologistas, assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos. O projeto conta ainda com o apoio de uma equipe de voluntários, que dão suporte às ações.