‘CCL Qualifica’ realiza curso sobre Sistema de Registro de Preços

A Comissão Central Permanente de Licitação (CCL) finalizou, nesta ça-feira (18), mais um curso do Programa ‘CCL Qualifica’ que objetiva qualificar os servidores estaduais que atuam no seguimento de licitação do Estado. Nesta turma, o tema abordado envolveu o Sistema de Registro de Preços, seus conceitos e procedimentos.

O curso aprofundou os conceitos e apresentou os procedimentos corretos sobre Adesões e Adjudicações às Atas de Registro de Preços, além de orientações baseadas nos Tribunais de Contas do Estado e da União. Ao todo, 48 servidores participaram da qualificação.

A qualificação foi ministrada pelo gerente de registro de preços da CCL, Charles Correia, que destacou a importância da abordagem do Sistema de Registro de Preços para os servidores estaduais. “Qualificando o servidor, pretendemos conseguir melhoras suas atividades através das adesões e adjudicações e também mostrar um pouco do Sistema que mais cresce no Estado, garantindo a melhor proposta e avanços nos procedimentos licitatórios”, pontuou.

O ‘CCL Qualifica está com agenda prevista até o final do segundo semestre de 2017. Os interessados podem acompanhar a programação do mês que será lançada na página da Comissão Central, www.ccl.ma.gov.br.