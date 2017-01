Casas de Cultura são opções de diversão e conhecimento durante as férias

A corretora de imóvel Maysa Oliveira é de São Luís e aproveitou as férias escolares da filha, Safira, de seis anos, para conhecer o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia (CPHNA), localizado na Rua do Giz, no centro histórico da capital maranhense. O local foi definido pela corretora como uma oportunidade de estímulo ao aprendizado da criança. “Eu trouxe minha filha aqui por conta do conhecimento. A gente leva à praia, ao shopping, parques, mas aqui acredito que é um lugar que desperta o interesse dela para conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa cultura; o que ela vai aprender aqui ela leva para o resto da vida”.

Com mais de 226 m² dedicados a exposições, o acervo do CPHNA é resultado de anos de pesquisa e visa o fomento e divulgação de três áreas do conhecimento científico: arqueologia, paleontologia e etnologia. No campo da arqueologia há ferramentas, cerâmicas, entre outras relíquias do passado. Na de Etnologia, acervo de povos indígenas de milhares de anos, relatando a diversidade e a história dos índios. No de Paleontologia, fósseis e réplicas de espécies que viveram no Maranhão, como dinossauros.

O material em exposição, segundo o diretor do Centro de Pesquisa, o arqueólogo Deusdédit Carneiro Leite Filho, é resultados de pesquisas e escavações realizadas em sítios arqueológicos, em antigos casarões, entre outros locais do Maranhão. “O que observamos é que nossa história é muito rica e não fica devendo a nenhum outro local do mundo”.

Outros espaços culturais

O CPHNA é um entre os vários ambientes, em São Luís, destinados ao registro e conhecimento da história local. Ao todo, 38 casas de cultura são mantidas pelo Governo do Maranhão. “São espaços que, além do registro histórico, incentivam nos visitantes o interesse por nossa diversidade cultural. Entre os maranhenses, desperta o sentimento de pertencimento aos seus valores; por isso, o Governo do Estado tem interesse em manter e aprimorar o funcionamento desses locais”, afirmou a secretaria adjunta de Cultura e Turismo (Sectur), Vanessa Leite.

O Governo do Estado é responsável pela manutenção e melhoria das casas. Algumas já passaram por reformas, nesta atual gestão, como o Convento das Mercês e da Casa de Cultura Josué Montello. “O Convento das Mercês é um prédio de tradição no estado, integra o patrimônio tombado, multiplamente, pela Unesco, pela União e pelo Estado; são séculos de História. Quando nós assumimos o prédio estava numa situação difícil, a estrutura comprometida, escorado e com risco de desabamento; fizemos investimento de R$ 2,5 milhões para, exatamente, garantir a sua integridade e preservação e que todos os maranhenses e brasileiros e turistas que venham possam conhecer esse importante exemplar da arquitetura colonial”, destacou o governador Flávio Dino.

Museu Histórico

Na Rua do Sol, Deise Duailibe, advogada e bancária aposentada, aproveitou o período de férias ir ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão (MHA). Morando há mais de 50 anos em São Luís, visitou o local com o esposo, a filha e o neto. “Fico feliz em poder olhar imagens, neste casarão, que reconstituem uma típica casa do século XIX; foi muito bom, pude rever algumas louças, móveis; estas visitas são importantes, principalmente para quem é mais jovem porque isso aqui é uma riqueza”.

Quem também aproveitou as férias do filho para visitar a exposição permanente do Museu Histórico foi a enfermeira Fabiana Vieira, que levou o filho Loham, de oito anos, para ver de perto um pouco mais da história de seu estado. “Sou maranhense e gosto muito da cultura aqui e sempre que posso visito igrejas, nossos lugares históricos e quero passar isso para os meus filhos também”, comentou a Fabiana. O filho, Lohan, resumiu o que achou da visita: “Sim, eu gostei muito!”.

Circuito de Visita Cultural

Desde o mês de dezembro, ficou mais fácil visitar museus, teatros, centros de arte e outras casas de cultura do Maranhão. O Governo do Maranhão, por meio Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), lançou a plataforma ‘Circuito Cultural’ que permite o agendamento online das visitas às casas de cultura de São Luís e Alcântara. Além dos horários de visita, a plataforma traz endereços e pequenos resumos sobre os locais. O ‘Circuito de Visitas Culturais’ pode ser acessado no endereço www.cultura.ma.gov.br/circuitocultural