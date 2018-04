Carlos Brandão visitou a Feirinha São Luís e conheceu produtos feitos pelo projeto Novos Rumos

Na manhã deste domingo (8), o governador em exercício Carlos Brandão visitou a Feirinha São Luís, que acontece desde junho de 2017, na Praça Benedito Leite, sempre aos domingos, promovida pela Prefeitura de São Luís em parceira com o Governo do Estado. O governador foi acompanhado do secretário da Casa Civil, Rodrigo Lago, do secretário da Sedes, Francisco Junior, da secretária de Cidades, Flávia Alexandrina, do secretário da Fazenda, Marcellus Ribeiro, e demais autoridades do governo.

A comitiva foi recebida pelo vice-prefeito Júlio Pinheiro, e pelo secretário municipal de agricultura, pesca e abastecimento, Ivaldo Rodrigues. Para o governador em exercício, a visita foi uma forma de prestigiar o trabalho da prefeitura, e valorizar as pessoas que comercializam seus produtos, em especial, o pequeno produtor.

Apenas no primeiro ano, a Feirinha movimentou em média, 15 toneladas de produtos e subprodutos agrícolas, tornando-se uma importante janela para o escoamento da agricultura familiar. “É uma um momento importante para prestigiarmos esses eventos que dão certo. Estamos aqui para a produção local e os serviços que também estão sendo prestados aqui”, explicou o governador. Durante a visita, Carlos Brandão conversou com os feirantes, como forma de identificar iniciativas que possam ser apoiadas pelo governo, como as de Maria Fernandes, que trabalha no stand do Empório Maria Pimenta.

Segundo ela, a visita é uma forma expor a qualidade dos seus produtos, que são azeites aromatizados, tomate seco, pimentas, todos com ingredientes comprados dos pequenos produtores. “É importante para nossa economia como uma cadeia produtiva. Vem da horta, produzimos os produtos, e comercializamos aqui também ao lado dos produtores”, disse.

O governador elogiou a inciativa da prefeitura de consolidar um espaço de programação cultural e de lazer na cidade. “A feirinha conseguiu juntar os eventos culturais de forma que encontramos aqui várias ações que envolvem cultura. Temos a culinária, as bandas, o artesanato, e ao mesmo tempo, é uma maneira de reunir as pessoas. Isso faz com que a gente se sinta mais maranhense”, afirmou.

Novos Rumos

O governador em exercício, Carlos Brandão, visitou o stand da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que estava expondo o resultado do trabalho desenvolvido pelo programa Novos Rumos, que garante a humanização de presos nas 45 unidades prisionais do Estado desde 2015.No stand, a Seap comercializa os produtos feitos pelos presos nas mais de 140 oficinas de trabalho como sabonetes, chinelos, garrafas pet, pães.

Os produtos levam o selo “Trabalho com dignidade”, que sinaliza a origem de produção nos locais que são comercializados. Além da feira, os produtos também são expostos para venda em shoppings. O secretário da Seap, Murilo Andrade de Oliveira, disse que o governo tem investido muito na capacitação e qualificação dos presos.

Segundo ele, além das oficinas, os presos também estudam. “Contamos com a parceria da Seduc, Senai, Senac e Iema e de outros programas que a gente tem de alfabetização, visando também aumentar o nível de escolaridade do preso. Trabalhamos no polo da educação e da capacitação”, explicou.

Carlos Brandão enfatizou que os projetos têm impactado de forma positiva no sistema penitenciário do estado. “As oficinas ocupam a mente dos presos, isso ajuda a ressocializar, isso reduz a pena do preso, e ao mesmo tempo tem um ganho financeiro para a família do preso. Essa ideia veio de outros estados, e aqui está dando muito certo. Acabaram as rebeliões, os presos estão todos fardados que eles mesmos confeccionam”, destacou.