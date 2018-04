Carlos Brandão participou de reunião sobre ações de assistência a municípios devastados pelas chuvas

O governador em exercício, Carlos Brandão, foi ao município Trizidela do Vale, após visita a cidade de Pedreiras, ambas em alerta de inundação. Acompanhado do coordenador da Defesa Civil, Izac Matos, do comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Célio Roberto, e do secretário da Casa Civil, Rodrigo Lago, o governador avaliou a situação das cidades para planejar ações de assistência do governo aos municípios. Além de Pedreiras e Trizidela do Vale, Carlos Brandão também sobrevoou a cidade de Presidente Vargas.

Segundo a Defesa Civil, o rio Mearim já subiu 7,20 m, atingindo a cota de segurança considerada. Nas duas cidades, cerca de 140 famílias já estão desabrigadas. De acordo com Carlos Brandão, o governo vai atuar em parceria com as prefeituras e com o governo federal, depois que os municípios declararem calamidade pública. “Vamos montar uma força tarefa para que a gente possa junto ao Ministério da Integração Nacional conseguir apoio. Em um momento difícil desse a gente tem que unir o governo federal, o governo do estado, e o governo municipal para atender a população e dar condições”, explica.

O governador se reuniu com os prefeitos Antônio França, de Pedreiras, e Charles Maia, de Trizidela do Vale. Durante a reunião, o governador reforçou as ações preventivas e de assistência do governo as famílias desabrigadas também em outros municípios. “Ontem nós estivemos em Marajá do Sena onde o estado já tem diversas ações, ajudando com cesta básica, colchões, a presença da Força Estadual de Saúde e de equipes da Sedes”, destacou.

O governador explicou ainda que foi pensando na situação das enchentes que o governo do estado instalou unidades do corpo de bombeiros em Trizidela do Vale e em Pedreiras. “Nós tínhamos 7 unidades no estado e hoje já temos 16, e uma das primeiras que a gente instalou foi aqui em Trizidela do vale, exatamente para ter suporte. Temos aqui mais de 30 homens comandados pelo capitão, temos lancha, temos caminhão, temos uma estrutura que no passado não tínhamos”, disse.