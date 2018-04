Carlos Brandão anuncia asfalto, água, escola e reforma do Farol do Saber nos 98 anos de Timbiras

O governador em exercício Carlos Brandão levou uma série de ações à cidade de Timbiras nesta quinta-feira (05), quando o município completou 98 anos. Entre as medidas, estão a autorização para a reforma do Farol do Saber na cidade, a inauguração do posto de registro civil de nascimento do Hospital Regional de Timbiras, reforço no abastecimento de água e anúncio do Mais Asfalto

“Hoje é uma data importante, mas não viemos aqui só para festa. Viemos trazer benefícios para a cidade. Tivemos oportunidade de relatar várias obras e ações do governo”, afirmou Brandão.

Dando continuidade ao projeto de revitalização de todos os Faróis do Saber maranhenses, Brandão assinou a Ordem de Serviço para início da reforma da unidade em Timbiras. A previsão é que a obra dure dois meses e tenha um investimento de R$ 232.953.

Os Faróis são mantidos pelas Secretarias de Estado da Cultura e Turismo (Sectur) e da Educação (Seduc). Eles são espaços adequados para desenvolver atividades de educação e cultura.

Para a estudante Ana Caroline, a reforma “vai representar muito para a nossa sociedade porque muitos não têm meios de comunicação em casa. Nós vamos adquirir mais conhecimentos para nos aperfeiçoarmos”.

O projeto de revitalização inclui revisão elétrica e hidráulica, troca de forro e piso, pintura completa, substituição de portas, janelas e esquadrias e revitalização do entorno, além de implantação de recursos de acessibilidade, como piso tátil, rampas e alargamento de portas, climatização completa e doação de acervo.

Certidão de nascimento

A inauguração do posto de registro civil de nascimento no Hospital Regional de Timbiras faz parte do combate à desigualdade social. “Ainda há milhares de crianças sem certidão de nascimento no Maranhão. Com a abertura dos postos nos hospitais, as crianças já saem com a certidão de nascimento, que é a garantia de acessos a direitos fundamentais, como a escola”, conta o secretário dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves.

Mais Água e Escola Digna

O governador em exercício inaugurou um Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Chapada da Alegria, beneficiando 77 famílias. Também foi assinada a ordem para o mesmo sistema no povoado Santa Vitória.

Foi autorizada ainda a construção de duas Escolas Dignas nos povoados de Bacabeiras e São José. Além disso, um prédio do Governo do Estado foi cedido para que funcione um colégio municipal.

Asfalto

O Mais Asfalto também esteve presente nas ações. Foram anunciados mais dois quilômetros de pavimentação. Outra obra que será feita em Timbiras será a revitalização do Largo do Arraiá, que vai receber a Praça da Juventude.

O prefeito Antônio Borba disse que vem pedindo constantes melhorias para o povo da cidade. “E o Governo tem nos dado a mão, somos gratos a isso”, acrescentou.