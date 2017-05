‘Caravana Governo do Todos’ oferece serviços de saúde em cinco municípios

Com a ‘Caravana Governo do Todos’, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), leva diversos serviços básicos de saúde a cinco municípios da região do Munim. Nesta -feira (5), das 8h às 13h, o atendimento beneficiará a população de Cachoeira Grande e Presidente Juscelino.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, acompanha o atendimento à população na ‘Caravana Governo do Todos’, em Cachoeira Grande. “Contamos com a dedicação dos profissionais de saúde e o empenho do governador Flávio Dino para que, a cada edição da Caravana, a cada investimento em saúde, a exemplo do fortalecimento do transporte sanitário com a nova frota das ambulâncias, que deve alcançar os 217 municípios maranhenses, renovamos o compromisso com a melhoria da oferta de serviços destinados à população”, frisou o secretário Carlos Lula.

Os profissionais de saúde orientam sobre a importância do exame preventivo. A autônoma, mãe de três filhos, Natalia Santos, de 25 anos, moradora do bairro Centro, em Cachoeira Grande, realizou o exame. “Estava com meu preventivo atrasado, desde 2015, aí aproveitei a oportunidade para fazer. Já tenho três filhos e preciso me cuidar. Espero mais vezes a Caravana, porque não tenho condições de ir a São Luís”

Os municípios de Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Icatu, Axixá e Morros, da região do Munim, receberão atendimentos na área de atenção primária, como vacinação (tétano, hepatite B e tríplice viral), testes rápidos (HIV/Aids e hepatites virais) , aferição de pressão, saúde bucal, distribuição de kits odontológicos e orientação nutricional compõem a cartela de serviços que serão oferecidos nas localidades, além da realização de exames preventivos( papa nicolau e ultrassom), por meio da Carreta da Mulher, e o atendimento da Força Estadual de Saúde (Fesma).

Neste (7), o atendimento dos serviços de saúde da ‘Caravana Governo do Todos’ será nas cidades de Icatu, Axixá e Morros, também, das 8h às 13h, otimizando o acesso a saúde. No Hospital Regional de Morros, cerca de 40 pacientes regulados serão atendidos no mutirão ortopédico. A unidade contará, ainda, com a oferta de serviços da atenção primária.

O coordenador de enfermagem do Hospital Regional de Morros, Paulo Vinicius Sousa, afirma que a demanda é grande. Com a realização do mutirão, a fila será zerada. “Uma das maiores demandas do hospital são atendimentos ortopédicos devido aos constantes acidentes de moto. Este mutirão veio para ajudar a reduzir a fila de espera e acabar com a angustia de quem precisava de procedimentos cirúrgicos”.

Facilitar o acesso a saúde. Este é o principal objetivo da ‘Caravana Governo do Todos’ para o assessor especial da Rede de Assistência à Saúde da SES, Mariano de Castro Silva. Segundo ele, a promoção de consultas e exames em formato de caravana estimula o diagnóstico precoce e encaminha o paciente para o tratamento adequado. “A prevenção é o melhor caminho e as ações da Caravana permitem que o morador distante da capital tenha acesso a serviços básicos de saúde, evitando o aparecimento de doenças crônicas”.

Mais de 560 profissionais, entre ginecologistas, ortopedistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão envolvidos na realização da Caravana par levar atendimento digno de saúde a população da região Munim.

Caravana Governo de Todos

A Caravana é articulada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), em parceria com outras pastas do Estado e acontecerá regularmente até o fim do ano, alcançando todas as regiões do Maranhão.

A Caravana já esteve nos municípios de Palmeirândia, São Vicente de Férrer, Bacurituba, São João Batista, Cajapió, Governador Archer, Capinzal do Norte, Santo Antônio dos Lopes, Bacabal, Arame, Santa Luzia, Barreirinhas, Carolina, Esperantinópolis, Jenipapo dos Vieiras, João Lisboa, Açailândia, Santa Quitéria e Zé Doca.