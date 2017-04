‘Caravana Governo de Todos’ ofereceu diversos serviços a cinco municípios nesta sexta-feira

A população de cinco municípios maranhenses recebeu uma cartela variada de serviços oferecida pelo Governo do Estado, por meio das ações da ‘Caravana Governo de Todos’.

Açailândia, Carolina, São João dos Patos, João Lisboa e Santa Luzia receberam a terceira edição do evento, que começou na quinta-feira (20), com a presença do governador Flavio Dino em Arame, e segue até este sábado (22) em mais cinco cidades.

Emissão de documentos, consultas médicas e exames, testes rápidos, esclarecimentos sobre cartão do Bolsa Escola, assistência a produtores da agricultura familiar e ouvidoria, além de atividades culturais, esportivas e de lazer estavam disponíveis durante toda esta sexta para os moradores de cada região em que a Caravana esteve presente.

Os secretários de Estado se juntam a Caravana, dividindo-se pelos vários municípios, garantem políticas públicas e discutem ações em rodas de conversas com as comunidades. Uma forma de levar o Governo do Estado a quem mais precisa.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, esteve em Açailândia e Santa Luzia e reafirmou a intenção do Governo do Estado em atuar de forma mais direcionada e articulada, reunindo serviços que são oferecidos permanentemente. “Todos precisam ter acesso a serviços básicos de saúde e cidadania, por isso estamos aqui com a Caravana que tem o objetivo de levar diversos serviços e esclarecimentos a todos que não conseguem se deslocar até a capital”, disse o secretário.

Enquanto percorrem as várias ações da Caravana, conversando com a população, os secretários vão ouvindo depoimentos sobre as lidas diárias, colhendo críticas, sugestões e pleitos. Para o secretário Extraordinário de Articulação de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, é o diálogo direto com as mais diversas comunidades que virão os principais frutos das Caravanas. “A ideia aqui é de proximidade, a gente tem um Governo muito próximo das pessoas, um Governo que se preocupa muito mais com a qualidade de vida dos maranhenses, que senta e ouve as necessidades. E isso aqui é a prova disso”, destacou o secretário.

A prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho, defende que a parceria entre Estado e o município garante realizações como a Caravana, e quem ganha é a população. “É muito frutífera esta parceria. A carreta da mulher chegou na quarta-feira é nós aguardávamos ansiosamente porque sabemos que nossa população precisa há muito tempo de atendimento tanto na área da saúde como na área da cidadania. É de grande importância essa iniciativa do Governo. Agradeço ao governador Flávio Dino por olhar para Santa Luzia”, contou a prefeita, lembrando que antes mesmo do evento iniciar, a Carreta da Mulher, que chegou antes ao município, realizou mais 400 atendimentos.

Sobre a Caravana

A Caravana é articulada pela Secap, em parceria com outras pastas do Estado e acontecerá regularmente até o fim do ano, alcançando todas as regiões do Maranhão.

Esta edição contou com a participação dos secretários de Ciência e Tecnologia, Jonathan Almada, de Juventude, Tatiane Pereira, da Indústria e Comércio, Simplicio Araujo, de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista.

Serviços

Quem procurou a Caravana, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) ofereceu importantes atendimentos, com consultas médicas, aferição de pressão e glicemia, exames oftalmológicos, orientação e exame de hanseníase, e ainda, educação nutricional. Para a saúde bucal o Odontomóvel marcou presença, realizando limpeza dentária e aplicação de flúor.

Também na área da saúde, a Secretaria de Estado da Mulher (Semu) disponibilizou mamografia, preventivo, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, além de orientação sobre a Lei Maria da Penha.

Dona Valdivina de Sousa tem 87 anos e estava de visita na casa dos filhos em Santa Luzia, mas aproveitou a carreta para fazer, pela primeira vez na vida, um preventivo. Para ela esta foi a oportunidade, aguardada há anos, para realizar o exame.

Entre os serviços oferecidos, o Viva esteve presente para emissão de documentos e orientação, retirada de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos e outros serviços online

Em Carolina e São João dos Patos

Em São João dos Patos, o senhor Evangelho Geraldo dos Santos, de 72 anos, procurou a Caravana para renovar a carteira de identidade. Segundo ele, ações como essa são importantes por causa da dificuldade que a população encontra para se deslocar para outros lugares. “O município agradece iniciativas como esta aqui. Sabemos das dificuldades que enfrentamos diariamente para resolver alguma coisa mais distante do centro da cidade. Quando soube da Caravana, vi uma oportunidade para renovar minha carteira de identidade que já está bem antiga”, relatou Geraldo.

Em Carolina, a programação da Caravana foi aberta com a apresentação do Cacuriá de Dona Teté, levado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. O público também participou de jogos e atividade recreativas, mediados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O prefeito de Carolina falou da importância de o Governo estar presente nas ações para o desenvolvimento dos municípios. “Esta ação em parceria com o Governo é um passo importante para as mudanças em Carolina. A melhoria chega para o povo de Carolina e não só para os turistas”, reforça Erivelton Teixeira.

Ainda neste município, em uma ação inédita, o Governo do Maranhão entregou aos estudantes da rede pública estadual de ensino 2.140 uniformes escolares. Além de vestir e padronizar os alunos nas escolas, o benefício foi estendido ao pequeno empresário local, com a geração de emprego e renda na fabricação das fardas.

Lívia Chagas, de 16 anos, agradece o novo fardamento e afirma que as novas camisas escolares incentivam os estudos. “Agradeço o governo pela minha farda nova e me sinto mais estimulada a estudar, não vou mais usar minhas roupas para ir à escola”, comemora a estudante.

União de esforços

A entrega de sementes do Programa ‘Mais Sementes’, atendimento ao agricultor familiar também marcaram presença.

A Sagrima e Aged fizeram esclarecimento sobre a febre aftosa. Já a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) aproveitou para reunir com os professores da rede estadual dos municípios, realizando as escutas pedagógicas que tem o objetivo de debater estratégias para melhorar os índices educacionais.

A Secretaria de Estado de Controle e Transparência coletou coletar sugestões e pleitos das comunidades. Já Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ofereceu informações sobre o programa Bolsa Escola e fez um reunião técnica com os profissionais do CRAS, CREAS e Gestão do SUAS.

Terceira edição

A Caravana continua neste sábado (22), em mais cinco municípios: Bacabal, Esperantinópolis, Santa Quitéria, Barreirinhas e Zé Doca, com a mesma programação e variedade de serviços de saúde e cidadania.