Caravana Governo de Todos encerra 11º edição com atendimentos de saúde e cidadania na Baixada Maranhense

As cidades de Apicum-Açu, Bacuri, Serrano do Maranhão, Cururupu, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral receberam a Caravana Governo de todos nesta -feira (21) e no (22). Realizada pelo Governo do Maranhão, a Caravana levou para as cidades, que fazem parte da região da Baixada Maranhense, atividades desenvolvidas por várias secretarias e órgãos estaduais, que realizaram atividades de diversas áreas como saúde, educação, assistência social, cidadania, infraestrutura, cultura e lazer para moradores da baixada.

“Fiquei sabendo dessa caravana pelo carro de som e logo quis vir para retirar a via da identidade, chegando aqui, percebi que além da documentação, também poderia me consultar com os médicos e fazer testes rápidos. Isso é muito bom”, conta Leidiane Ribeiro, moradora de um povoado da cidade de Cedral.

Guilherme Silva Martins também aproveitou a realização da caravana para colocar a carteira de vacinação em dia. “É bom demais porque antes não tínhamos esse privilégio de receber uma ação dessa em nossa cidade, mas agora estamos recebendo esse grande benefício do Governo do Estado”, conta.

Foram oferecidos serviços como vacinação, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites; verificação de pressão arterial; teste de glicemia e atendimento básico de saúde; preventivo, mamografias, aferição de pressão arterial e glicemia, além das rodas de conversas sobre direitos da mulher e combate à violência de gênero; emissão de documentos pessoais (RG, CPF), certidão de antecedentes criminais, consultas do NIT, PIS/Pasep e Bolsa Família.

“Estamos visitando essas cidades e trazendo serviços essenciais para a população que muitas vezes não tem acesso facilitado a exames como a mamografia, por exemplo. Além disso, não ficamos só um dia nas cidades, o viva chega e fica até três dias, dependendo da demanda, e a Carreta da Mulher passa também por todas as cidades vizinhas, tudo para que mais pessoas recebam os serviços do Governo do Estado”, conta a secretária de Estado da Mulher, Laurinda Pinto.

A secretária estadual da Juventude, Tatiana Pereira, explica que a caravana também é um momento onde o estado ouve os maranhenses. “É uma agenda muito importante porque consegue aproximar o Governo do Estado dos cidadãos maranhenses. É indo nas cidades e ouvindo os moradores que ficamos sabendo das demandas da população e podemos dar retorno em tudo que se refere à saúde e ao desenvolvimento do estado”, afirma a secretária.

Orçamento participativo

A programação conta ainda com mesa de votação do Orçamento Participativo, onde os maranhenses podem opinar sobre as principais linhas de atuação do Governo do Estado para o próximo ano.

Esporte e Lazer

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel) também promoveu o Curso de Arbitragem em Futebol, capacitando e padronizando os critérios de interpretação das marcações dos árbitros que serão utilizadas nas modalidades participantes de torneios que antecedem a realização das várias etapas dos Jogos Escolares Maranhenses (Jems), além de torneios com jovens e crianças das cidades que receberam a caravana.