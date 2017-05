‘Caravana Governo de Todos’ chega, neste sábado (6), a Icatu

A ‘Caravana Governo de Todos’ prossegue levando serviços essenciais para a população maranhense. São ações nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Assistência Social, Esporte e Cultura, tudo em um só lugar, facilitando o acesso de quem precisa. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado de Comunicação e Articulação Política (Secap), e tem como objetivo promover cidadania a milhares de famílias nos municípios. No (6), a Caravana chega a Icatu com a presença do governador Flávio Dino e secretários de Estado.

O projeto tem destacada importância ao possibilitar a integração entre Governo e comunidades, apresentando as políticas públicas ao mesmo tempo em que recebe as demandas sociais, pontua o titular da Secap, Márcio Jerry. Na avaliação do secretário, o fortalecimento dessa relação é imprescindível para o pleno êxito das políticas de gestão. “Na caravana, a população tem a chance de usufruir serviços de forma mais acessível e ainda apresentar suas necessidades aos representantes do Governo, que participam diretamente do evento”, enfatiza Jerry.

Esta é a edição do evento, que tem participação das demais secretarias estaduais e parceria com as prefeituras. Nesta , 5, a caravana leva serviços da Secretaria Estadual de Saúde (SES) à população de Cachoeira Grande. Promovidos por equipes da Força Estadual de Saúde (Fesma), alcançam milhares de pessoas e priorizam regiões de maior demanda nos municípios. O foco do trabalho é a diminuição da mortalidade infantil entre crianças de zero a um ano de idade; da mortalidade materna, sendo óbitos relacionados ao parto; das internações por complicações do diabetes e hipertensão; e na identificação e tratamento da hanseníase. Exames, consultas e encaminhamentos; vacinação; teste rápido de HIV, sífilis e hepatite A e C; consultas oftalmológicas.

A cidadania tem espaço nos serviços do Procon por meio da unidade móvel do Viva. Será possível emitir documentos pessoais como RG, fazer inscrição e consulta ao CPF e emitir certidão de antecedentes criminais. “Em algumas cidades já atendidas pelo projeto, houve casos de pessoas que nunca tiveram documentos pessoais e com a ação puderam resgatar sua cidadania e uma identidade de fato e de direito”, disse o titular da Secap.

O Procon vai dispor ainda do Balcão do Cidadão, onde o público pode emitir boletim de ocorrência, realizar consultas (NIT, PIS/Pasep, Bolsa Família), inscrever em concursos e demais serviços online. Beneficiários de programas de transferência de renda como Bolsa Escola, do Governo do Estado, e o Bolsa Família, do Governo Federal, poderão obter informações e tirar dúvidas sobre sua situação de cadastro, nos serviços oferecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes). Os programas garantem acesso a serviços essenciais de alimentação, saúde e educação a famílias de baixa renda.

Programação Icatu – (6), 8h às 13h

8h – Início dos Serviços:

• VIVA

• Dispensa de Licenciamento e pré cadastro do Mais Sementes (SAGRIMA)

• Carreta Da Mulher (SEMU)

• Mesa de Jogos (SEDEL)

• Atendimento Bolsa Escola e Bolsa Família (SEDES)

• Ouvidoria (STC)

• Saúde – FESMA (SES)

9h – Voz e Violão com Guilherme Júnior

10h – Ato sobre as Ações do Governo