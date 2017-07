Caravana Governo de Todos chega à 11ª edição levando serviços à população do Litoral Ocidental

A 11ª edição da ‘Caravana Governo de Todos’ visita sete municípios maranhenses neste fim de semana, oportunizando um conjunto de ações e serviços a milhares de pessoas. O programa do Governo do Estado tem como objetivo integrar comunidades e a gestão a partir da promoção de ações em diversas áreas como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, cultura e lazer. Na ocasião do evento, as comunidades podem tirar dúvidas, sugerir ações e conhecer os programas de Governo. A caravana será realizada dias 21 e 22 deste mês, das 8h às 13h, nas cidades de Apicum-Açu, Bacuri, Serrano do Maranhão, Cururupu, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral.

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Comunicação Social e Articulação Política (Secap) e tem participação das demais secretarias de Governo. Na lista de serviços estão incluídas ações de saúde com vacinação, teste rápido (HIV, Sífilis, Hepatites), verificação de pressão arterial, teste de glicemia e atendimento básico de saúde com a Força Estadual de Saúde (Fesma); e do Viva/Procon com emissão de documentos pessoais (RG, CPF), certidão de antecedentes criminais, Balcão do Cidadão (consultas do NIT, PIS/Pasep e Bolsa Família) e demais serviços online.

Ainda na lista de atividades, as equipes promovem debates sobre as ações do Governo, a partir das 9h; às 10h, o público se diverte com atração cultural do Grupo de Teatro Cambalhotas; e às 11h, reunião com prefeitos e demais representantes do município sobre demandas locais. Esse conjunto de serviços alcança todas as cidades atendidas no programa. “A programação é ampla e agrega serviços essenciais para a população. É um programa criado pelo governador Flávio Dino para atender às demandas prioritárias dos maranhenses”, pontuou o titular da Secap, Márcio Jerry.

Na -feira, 21, a caravana estará em Apicum-Açú e conta ainda com serviços da Carreta da Mulher, onde o público feminino á atendimento especializado. A ação da Secretaria de Estado da Mulher (Semu) oferece entre os serviços, exames de papanicolau, mamografias; aferição de pressão arterial e glicemia; e roda de conversas sobre direitos da mulher e combate à violência de gênero. As ações na cidade se realizam na Escola Cândido Reis, na Avenida Gregório Castro.

Em Bacuri, também na -feira, destaque para as ações do projeto ‘Ônibus da Cidadania’, coordenado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) prestando serviços a agricultores familiares e empreendedores da região. Entre os serviços está consultas de empresas, parcelamentos de IPVA, ICMS, DIEF e EFD, emissão de DAREs, do Cadastro de Produtor Rural e formalização do Micro Empreendedor Individual (MEI), além de palestras sobre a função social dos tributos. Durante a caravana no município se realiza a votação do Orçamento Participativo, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), no Centro de Esino Cristino Pimenta, Rua Padre João Cara, Centro.

Em Serrano do Maranhão, região que congrega inúmeras comunidades quilombolas, a caravana soma à programação os serviços do programa ‘Maranhão Quilombola’, da Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial (Seir). Como extensão do programa, o município recebe a ‘Rota Quilombola do Rio das Almas’ para ouvir as demandas deste segmento. Integrando as ações da Rota, está a construção de poços artesianos; implantação de quatro Canteiros Produtivos para a atividade de pescado que é bastante crescente na região. “É mais um momento para ouvir e debater com o cidadão e lideranças. A caravana se consolida como uma importante ação do Governo de impacto direto na população”, destaca o titular da Seir, Gerson Pinheiro. A população da cidade á acesso, ainda, a serviços da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setres) com emissão da Carteira de Trabalho.

Ainda na -feira, a programação da caravana vai à Cururupu com ações no Centro de Ensino Médio Herculana Vieira II, na Rua Getúlio Vargas, Centro. A Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sedel) promove o Curso de Arbitragem em Futebol. O objetivo é capacitar e padronizar os critérios de interpretação das marcações dos árbitros que serão utilizadas em várias modalidades. São repassadas noções de regulamentos da competição (geral e específico) e orientação sobre critérios utilizados, segundo as modalidades esportivas dos municípios onde atuam.

Mais caravana

As atividades da ‘Caravana Governo de Todos’ prosseguem no município de Porto Rico do Maranhão, , 22, com oferecimento de serviços na U.E. José Ribamar Everton. Além da programação de saúde, assistência social, Viva/Procon, cultural, a população á uma diversidade de opções de entretenimento com a ‘Estação de Jogos e Lazer’, da Sedel. Uma oportunidade de diversão e interação para todas as idades. Votação do Orçamento Participativo, cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), no ‘Mais Emprego’, emissão de carteira de trabalho estão entre as atividades da caravana no município.

Em Mirinzal, os serviços de saúde com a caravana ão o Odontomóvel, onde serão realizados diversos procedimentos. A Sedel disponibiliza a ‘Estação de Jogos e Lazer’ e promove o Curso de Arbitragem em Futebol. O Grupo de Teatro Cambalhotas anima o público com apresentação teatral. Às 11h, a equipe do programa estadual reúne com prefeito, secretários, vereadores sobre as demandas do município. O ‘ônibus da Cidadania’, a votação do Orçamento Participativo, ações do Sine, da Fesma, Viva integram a programação em Mirinzal. A Unidade Escolar Pedro Neiva de Santana, na Avenida Mariana Vital de Negreiros, Centro será o espaço das ações.