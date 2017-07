Caravana Governo de Todos amplia ações de atenção à saúde

Com ampla oferta de serviços de saúde, a Caravana Governo de Todos continua percorrendo os municípios maranhenses. Neste (15), é a vez da população dos municípios de Lago do Junco, Lago dos Rodrigues e Joselândia receberem as ações gratuitas de prevenção. O pacote de serviços já beneficiou, nesta -feira (14), Bernardo do Mearim, Igarapé Grande e Poção de Pedras, totalizando seis municípios nesta edição.

O secretário adjunto da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES, Marcelo Rosa, pontua algumas das ações que a SES está realizando nesta edição da Caravana. “Estamos levando nossas ações à região de Pedreiras, onde os moradores vão poder fazer testes rápidos, verificação de pressão, glicemia, saúde bucal, coleta de preventivo, orientações nutricionais, entre outros serviços de saúde”, disse.

Da Secretaria de Estado da Saúde (SES), participam equipes da Força Estadual de Saúde (Fesma) e profissionais de saúde de vários departamentos, de forma integrada. Os profissionais atuam, por exemplo, na realização de consultas, assim como vacinação, aplicação de testes rápidos, verificação de pressão, glicemia, saúde bucal, coleta de preventivo e orientações nutricionais. A Fesma tem atividades nos 30 municípios do Plano Mais IDH, desenvolvido pelo Governo do Estado, para melhorar os índices de desenvolvimento, com ações integradas de diferentes órgãos e secretarias de estado.

A prevenção é um dos principais objetivos das ações de saúde durante a Caravana Governo do Todos. A Vigilância Sanitária participa da ação com o projeto Visa Itinerante, que trabalha orientações de prevenção à saúde, como sobre alimentos e uso racional dos medicamentos.

A Caravana também leva ações preventivas na área da saúde bucal. O foco principal é sensibilizar as crianças sobre o uso correto da escova e os benefícios para a saúde. Além de demonstrações, também são distribuídos kits com escova e creme dental, além de material educativo.

A Vigilância Epidemiológica oferece atualização e orientação sobre imunizações, garantindo à população acesso a todas as vacinas ofertadas pela rede pública de saúde. Marcelo Rosa ressalta a importância de pais e responsáveis aproveitarem a oportunidade para imunizar crianças e adolescentes contra doenças como a gripe e o HPV.

“A Caravana é uma oportunidade para a população atualizar a carteira de vacinação, especialmente das crianças. Os pais podem aproveitar e vacinar logo seus filhos contra o HPV, cuja vacina faz parte do Calendário Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde e a adesão a essa vacina ainda está baixa”, acrescentou Marcelo Rosa.

De acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Maranhão tem 301,1 mil adolescentes do sexo masculino, entre 11 e 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias), que devem ser vacinados contra HPV. A meta é imunizar 80% desse público, cerca de 240 mil jovens. O total de meninas no estado que fazem parte do público-alvo é 506 mil crianças e jovens do sexo feminino com idade entre 9 e 15 anos. A meta também é 80%, correspondendo a 405 mil meninas.

As duas doses da vacina contra o HPV devem ser tomadas por meninos e meninas. O intervalo é de seis meses entre elas. No caso das pessoas que vivem com HIV, a faixa etária é mais ampla (9 a 26 anos) e o esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses). No caso dos portadores de HIV, é necessário apresentar prescrição médica.

A Caravana Governo de Todos é uma iniciativa do Governo do Maranhão, coordenada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap) em parceria com os demais órgãos do estado.

(15) – Agenda da Caravana Governo de Todos

Em todos os locais os serviços serão oferecidos das 8h às 13h

Lago do Junco – C.E José Malaquias – Av. R. Sarney, 383, Centro

Lago dos Rodrigues – C.E Hosano Gomes – Rua Frei José, s/n, Centro

Joselândia – C.E Newton Bello – Rua Presidente Médici, Centro