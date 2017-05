Caravana Empresarial vai mobilizar 73 cidades com serviços e atividades

A Caravana Empresarial que o Governo do Maranhão vai colocar na estrada neste mês levará uma série de serviços, informações e atividades para diversas regiões do Maranhão. Os eventos vão ser sediados em 20 cidades, mas também alcançarão os empreendedores das proximidades, totalizando 73 municípios.

A caravana vai ficar dois dias em cada cidade sede, incluindo um debate com a classe empresarial e a oferta de diversos serviços para esse segmento.

Entre os serviços, estarão abertura, alteração e baixa de empresas; emissão de DARF; consulta de processos; esclarecimento sobre licenciamento ambiental; orientações sobre os benefícios da formalização; formação do Microempreendedor Individual; balcão com orientações do Inmeq; e oficinas com focos em micro e pequenas empresas.

A Caravana Empresarial começa dia , em São João dos Patos, e se estende até o mês percorrendo outras cidades. São elas: Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Chapadinha, Codó, Coroatá, Estreito, Imperatriz, Itapecuru Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Luzia do Paruá, e Timon.

Juro Zero

Uma das principais iniciativas da Caravana Empresarial será o Juro Zero, para estimular o empreendedorismo e a produção. Serão disponibilizados créditos de até R$ 20 mil para os empresários. O financiamento á juro zero nas mensalidades para quem pagar as prestações em dia. Outras informações sobre o programa serão divulgadas em breve.