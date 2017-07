Caravana Empresarial se consolida como estratégia para desenvolvimento econômico

“Essa aproximação é muito importante principalmente nesse período que a gente está atravessando no país, precisamos de mais conhecimento, agilidade e simplificação, tudo o que evento traz”, contou Raimundo Carvalho, proprietário de uma loja tradicional de Presidente Dutra, sobre a chegada da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial no município. Nesta ça (18) e -feira (19), vários secretários estaduais e representantes de órgãos estiveram reunidos com empresários de Presidente Dutra, prestando esclarecimentos e levando serviços e ações para impulsionar os negócios da cidade.

Esta é a 8ª edição da Caravana, que tem se consolidado como uma importante estratégia de superação da crise econômica que o país passa, através do diálogo direto entre o poder público estadual e o segmento empresarial. Para o secretário de Estado de Governo, Antonio Nunes, ouvindo de perto demandas e pleitos dos empreendedores, é mais fácil estabelecer soluções. “A Caravana tem esse papel, de unir forças entre empresariado e Governo para superação dessa crise, de levantar o astral do empresariado, de buscar solução em conjunto e até mesmo apresentar programas como Maranhão Juros Zero e o Mais Empresa, que ajudam nesse processo de superação”, contou Antonio Nunes.

Com 2225 empresas cadastradas no Estado, em Presidente Dutra a agenda foi movimentada. Na tarde do primeiro dia de Caravana, os representantes da gestão estadual visitaram três grandes empresários, nos seus respectivos negócios. E, acompanhados da Associação Comercial da cidade, percorreram as principais ruas comerciais locais, além de realizarem reunião com prefeito, vereadores e secretários municipais para debater demandas. “No município podemos comprovar ações que como o Maranhão Juros Zero e o Mais Empresa têm uma aceitação muito boa por parte do empreendedor. , no decorrer do dia, tivemos uma vasta agenda e tiramos varias duvidas e esclarecemos pontos importantes”, explicou o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Simplício Araújo.

A abertura oficial do evento reuniu, na noite de ça-feira, um auditório lotado de empresários atentos para ouvir o que cada secretário teve a apresentar sobre investimentos e ações do Governo do Maranhão para o setor, em Presidente Dutra. Entre todos os pontos expostos, como meio ambiente, receitas e despesas do Estado, investimentos para o comércio, realizados pelo representantes do Estado, o sub-secretário de Estado de Segurança Pública, Saulo de Tarso, mostrou como a região, assim como o resto da cidade, vem avançado na oferta de segurança pública, o que impacta direitamente na melhoria dos negócios.

“Aqui em Presidente Dutra teremos a implantação do Corpo de Bombeiros, que é exatamente a nossa força que tem uma aproximação maior com o segmento empresarial. Já temos a doação do terreno para implantação da 10ª Companhia Independente”, anunciou Saulo de Tarso. Com a novidade, será possível fazer com mais rapidez as análises dos projetos, certificações e alvarás, além dos treinamentos de prevenção contra incêndios prediais, uma demanda antiga dos empresários locais, principalmente para licenciamento para postos de combustível, segundo o presidente da Associação Comercial de Presidente Dutra, José alves Carvalho.

Serviços

Na -feira, durante todo o dia, foram oferecidos serviços diversos. A Junta Comercial do Maranhão (Jucema), além de disponibilizar informações para simplificar serviços relacionados ao registro de empresas, realizou o Seminário Empresa Fácil, voltado para os contabilista, tirando dúvidas sobre sistema do Empresa Fácil. Já a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) prestou apoio ao licenciamento ambiental, explicando os procedimentos para aquisição e acompanhamento da expedição do documento.

Além disso, o empresariado pôde obter mais informações e se inscrever em importantes programas do Governo. Entre estes, o ‘Maranhão Juros Zero’, onde a gestão faz convênio com entidade financeira para conceder crédito de até R$ 20 mil reais sem juros; ‘Mais Empresas’, que concede redução da carga tributária ao empresário que deseja instalar ou ampliar seu negócio; ‘Maranhão Mais Produtivo’, que oportuniza às micro e pequenas empresas instaladas no Maranhão, facilitando o acesso a novos mercados); e o ‘Mais Empregos’, onde, a cada novo emprego gerado, o Governo concede crédito de R$ 500 no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Também esteve presente no evento o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA), realizando atendimento e palestras.

Dona Rita Rios é proprietária de uma loja de peças mecânicas em São , cidade vizinha à Presidente Dutra, e aproveitou a oportunidade da Caravana pertinho de casa para esclarecer dúvidas com relação à condução do seu negócio no estande da Secretaria de Indústria e Comércio. “Eu tenho muitas dúvidas e por isso participei os dois dias. Estou gostando da atitude do Governo, percebe que ele tem a intenção de contribuir com o comércio. E eu espero que mais gente da minha cidade venha para cá para levar para São Domingos novidades”, contou dona Rita, que regressa à cidade com mais conhecimento.

Já a empresária Sheila Ariela tem um depósito de gás de cozinha e foi procurar orientações no estande do Corpo de Bombeiros. “Como ainda não temos a unidade do Corpo de Bombeiros e temos que ir à Caxias para tirar dúvidas e alvarás. Com a Caravana ajuda bastante, aproximando”, opinou.