‘Caravana Empresarial’ leva serviços e oportunidades a empreendedores do interior do Estado

Em uma ação inédita para dialogar e levar serviços aos empreendedores dos setores de comércio e serviço no interior do Estado, o Governo do Maranhão promove, entre 16 de maio e 9 de novembro, a ‘Caravana Empresarial’. A primeira etapa será na cidade de São João dos Patos.

O governador Flávio Dino explicou os objetivos da Caravana durante reunião de trabalho do Conselho Empresarial do Maranhão (Cema), realizada no mês passado. O Conselho, presidido pelo governador, reúne secretários de Estado e a classe empresarial para desenvolvimento das cadeias produtivas do Maranhão. Na ocasião, Flávio Dino mostrou aos empresários os programas públicos para garantir investimentos.

Coordenada pela Secretaria de Governo (Segov), a Caravana Empresarial é o momento oportuno para que governo e os seguimentos produtivos trabalhem em conjunto para o desenvolvimento econômico do Maranhão, segundo o secretário de Governo, Antônio Nunes. “A Caravana é mais uma oportunidade de diálogo entre o Governo do Estado e o empresariado. Nela, secretários e presidentes de órgãos ouvirão diretamente a classe empresarial, além de prestar serviços para estimular o comércio e a promoção do desenvolvimento em todas as regiões”, explicou.

A Caravana percorrerá as cidades de Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Chapadinha, Codó, Coroatá, Estreito, Imperatriz, Itapecuru Mirim, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Luzia do Paruá, São João dos Patos e Timon.

Com apoio das entidades de classe, o governo também abrirá espaço para a participação de outros municípios localizados nas proximidades das cidades polos que receberão a comitiva.

Com ampla oferta de serviços, a Caravana contará com a participação das Secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz), de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema), Indústria e Comércio (Seinc), de Segurança Pública (SSP), além da Junta Comercial do Maranhão (Jucema) e do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA).

As ações da Sefaz serão destinadas aos Agricultores Familiares e Empreendedores, além de Contadores, Comerciantes e Cidadãos Maranhenses.A Secretaria oferecerá palestras de sensibilização, oficinas, fornecimento de Declarações, Formalização de microempreendedores, orientações tributárias para os contribuintes, além de outros serviços.

Já a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos focará na orientação e apoio ao licenciamento ambiental, explicando os procedimentos para aquisição e acompanhamento da expedição do documento.

Para facilitar ainda mais os procedimentos relacionados às atividades comerciais, os empreendedores maranhenses participantes da Caravana Empresarial também terão oportunidade de consultar a Jucema para Abertura, Alteração e Baixa de Empresas e microempreendimentos individuais, emissão de guias, consulta a processos e outros serviços.

O Inmeq-MA disponibilizará balcão de atendimento para fornecer aos empresários as informações necessárias para a devida metragem de seus serviços e manutenção dos instrumentos de medição aferidos. Também haverá possibilidade de renegociação de multas e dívidas.

Juro Zero

Para estimular o empreendedorismo, incentivar a criação de oportunidades de trabalho e incremento da produção, a Caravana Empresarial disponibilizará concessão de crédito de até R$ 20 mil aos empresários.

O Programa funcionará em parceria com instituições bancárias oficiais, garantindo juro zero nas mensalidades do financiamento para quem pagar as prestações em dia.A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Maranhão (CDL), Socorro Noronha, ressalta a importância do programa para o empreendedorismo: “Vai ser bastante efetiva porque é um pedido que a gente vem fazendo há bastante tempo. A aproximação do Governo do Estado. Certeza que a adesão vai ser maciça, sobretudo esse juro zero”.