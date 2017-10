Caravana Empresarial leva Juros Zero a hoteleiros de Barreirinhas

Pequenos, médios e grandes empresários da região dos Lençóis Maranhenses tiveram nesta terça-feira (03) uma noite de diálogo sobre políticas de apoio ao setor produtivo, as novas oportunidades e os programas de apoio desenvolvidos pelas secretarias e órgãos do Governo do Estado.

“A Caravana para o Desenvolvimento Empresarial não poderia deixar de vir a Barreirinhas, uma cidade de grande importância para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo pelo seu potencial turístico. Tivemos uma exitosa conversa com os empresários da região que se mostraram bastante satisfeitos com os investimentos feitos pelo Governo do Estado”, conta o secretário de Governo e coordenador da Caravana, Antônio Nunes.

Na oportunidade, as secretarias e órgãos estaduais apresentaram os programas de apoio empresarial como o Juros Zero, o Mais Emprego, Maranhão Mais Produtivo, Compras Governamentais e muitos outros, para os empreendedores das cidades de Paulino Neves, Santo Amaro, Primeira Cruz, Humberto de Campo, Tutóia e Barreirinhas.

Um desses empreendedores é o hoteleiro Bernardo Rodrigues Barbosa, que destacou o Programa Maranhão Juros Zero. “Essa Caravana, com essas palestras e oficinas, é muito importante porque nos dá informações sobre os programas de Governo que incentivam não só o turismo em nosso estado, mas também o desenvolvimento econômico das cidades”, conta o empresário, que já tem planos para o empréstimo sem juros bancado pelo Governo do Estado.

“Podemos investir em acomodações confortáveis e também na qualificação da mão de obra do turismo, oferecendo sempre o melhor serviço e tendo o retorno disso”, completa Bernardo.

Inovação

A Caravana também inovou em Barreirinhas. “É a primeira vez que a Sectur participa da Caravana Empresarial, trazendo o Cadastur, para cadastrar os empresários no banco de dados do Governo Federal, fazendo com que eles regularizem seus serviços e contem com o apoio também do Governo do Estado”, afirma o secretário da Cultura e Turismo, Diego Galdino.

“Além disso, também estamos fazendo uma prestação de contas de todos os investimentos feitos para desenvolver os destinos maranhenses nos cenários nacionais e internacionais”, acrescentou o secretário.

Com a participação das secretarias estaduais de Governo (Segov), Indústria e Comércio (Seinc), Fazenda (Sefaz), Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), Segurança Pública (SSP), Cultura e Turismo (Sectur), e de autarquias como a Junta Comercial do Maranhão (Jucema) e o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (INMEQ), a caravana segue durante toda a quarta-feira (4), com balcão de atendimentos, palestras e diálogo com os empresários locais.

Serviços oferecidos

Entre os serviços oferecidos na 16ª Caravana Empresarial, estarão abertura, alteração e baixa de empresas, emissão de DARF, consulta de processos, esclarecimento sobre licenciamento ambiental, orientações sobre os benefícios da formalização, formação do Microempreendedor Individual, balcão com orientações do Inmeq, e oficinas com focos em micro e pequenas empresas.

Programação – Dia 04/10

8h30 – Seminário Compras Governamentais – SEINC/CCL

Tema: “Empresário venha fornecer para o Governo”

Público alvo: empresários interessados em se tornarem fornecedores do Governo

10h – Palestra “Normas do INMETRO para Bombas Medidoras de Combustível”

Público alvo: Empresários e funcionários do segmento de postos de combustível

14h – Palestra “Normas do Inmetro para produtos pré-medidos”

Público alvo: Empresários e funcionários de supermercados, padarias, indústrias de bebidas, entre outras que vendem produtos previamente embalados

16h – Seminário Empresa Fácil – JUCEMA

Público alvo: contabilistas e profissionais do registro de empresas

18h30 – Oficina de Gestão Empresarial – SECTI

Público alvo: micro e pequenos empreendedores