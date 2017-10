Caravana Empresarial chega a Barreirinhas nesta terça-feira (3)

Microempreendedores e interessados em montar um negócio terão a oportunidade de conhecer mais sobre o ramo, se informar e materializar seu sonho na Caravana para o Desenvolvimento Empresarial.

A 16ª edição do evento promovido pelo Governo do Estado chega ao município de Barreirinhas nesta terça-feira (3), com abertura a partir das 19h, prosseguindo até o dia 4.

A caravana percorre um total de 20 cidades maranhenses, encerrando em novembro.

O momento é importante para orientar e estimular os empreendedores a melhor organizar e desenvolver seus negócios, pontuou o secretário de Estado de Governo (Segov), Antônio Nunes.

“A participação do empresariado tem direcionado para alcance das metas, além de estreitar a relação com o Governo e seus representantes. O evento se destaca ainda pela promoção de medidas de impacto na economia das cidades contempladas”.

“A proposta da caravana é promover os negócios para estimular o micro e pequeno empreendedor orientando, informando e mostrando como podem melhorar suas atividades sem burocracias”, enfatizou o presidente da Junta Comercial do Maranhão (Jucema), Sérgio Sombra.

Na ocasião da agenda, as equipes da caravana reúnem com a gestão municipal, empresários e realizam visita à representação de comércio e comerciantes da cidade.

A programação inclui encontro com representantes da caravana e presidência da Câmara de Diretores Lojistas (CDL) para discutir o comércio varejista local e apresentar a proposta do evento. O encontro será às 10h, na sede da CDL, Rua Siqueira Campos, s/n, Centro.

A agenda segue com visita ao centro de comércio, às 10h30 e às 15h, ao prefeito, na sede da Prefeitura; à noite, a partir das 18h30, abertura oficial da caravana, no auditório Paroquial São Vicente, Praça Zacarias Castro, 30, Centro. No encerramento, dia 4, as equipes visitam os serviços oferecidos no auditório Paroquial São Vicente.

Em 15 edições realizadas, a Caravana para o Desenvolvimento Empresarial já atendeu 57 municípios com o oferecimento de 41 serviços, participação de mais de três mil pessoas na abertura e mais de cinco mil atendimentos realizados.

O evento tem participação de 11 órgãos do Estado e mais parceiros.

Serviços

Na ampla lista de oportunidades oferecidas está orientação sobre o sistema ‘Empresa Fácil’, da Jucema, que ajuda o empresário a promover seu negócio com menos burocracia.

Informações sobre abertura, alteração e baixa de empresas; inscrição, alteração e baixa de Microempreendedor Individual (MEI); emissão de guias de pagamento, CNPJ e certificado da condição de MEI; emissão de DARE e DARF; orientação para registro da empresa também são serviços da caravana.

Programas do Governo também estarão à disposição do público. São eles: Maranhão Juros Zero, que concede crédito de até R$ 20 mil reais sem juros; Mais Empresas, com redução dos tributos ao empresário que deseja instalar ou ampliar seu negócio; Maranhão Mais Produtivo, que facilita acesso a novos mercados; e o Mais Empregos, que concede crédito de R$ 500 no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para cada novo emprego gerado pelo setor.

Ainda como ações do Governo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) vai informar sobre licenciamento ambiental; e o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) promoverá palestras sobre normas e legislação do segmentos.

Participam ainda da caravana equipes das secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e Segurança Pública (SSP-MA). Na lista de parceiros, CDL, Associação Comercial, Sindlojas, Sindicato de Revendedores de Combustíveis, Delegacias Regionais de Contabilidade, Sebrae e Banco do Brasil.