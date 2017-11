Caravana Empresarial chega à 20ª edição com 10 mil empreendedores atendidos

A cidade de Chapadinha recebeu nesta terça-feira (21) a abertura da 20ª edição da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial, iniciativa pioneira do Governo do Estado que reuniu mais de 10 mil empresários de pequeno, médio e grande porte de diversos segmentos da economia maranhense por onde passou.

“Realizamos as vinte edições da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial por uma determinação do governador Flávio Dino. Foram mais de 10 mil empresários atendidos, 80 municípios contemplados, muitos serviços oferecidos e demandas atendidas. Mais do que nunca, a certeza de admiração dos empresários porque temos um governo diferente, um governo de diálogo e de mudança”, destacou o secretário de Governo e coordenador da Caravana, Antônio Nunes.

Nesta edição, empresários de Chapadinha e região têm a oportunidade de estreitar o diálogo com o governo e conhecer novas oportunidades para o desenvolvimento dos seus negócios por meio de uma série de serviços disponibilizados nos dois dias de caravana.

Francisco Paiva trabalha no ramo de jóias há mais de 20 anos e disse que “os empresários da região veem essa oportunidade com bons olhos porque sempre fomos ansiosos pela concretização da aproximação entre o Governo e os pequenos empresários”.

Juros Zero

Para Luís do Nascimento Lopes, que trabalha com gesso há mais de 30 anos em Chapadinha, “é uma ótima oportunidade para o desenvolvimento da cidade e dos empresários”. Ele tem planos para o empréstimo do Juros Zero oferecido pelo Governo: “Se conseguir me enquadrar no programa, vou usar o dinheiro para investir na compra de estoque para minha empresa”.

Entre os serviços oferecidos nas vinte edições da caravana estiveram a abertura, alteração e baixa de empresas, emissão de CNPJ, licenciamento ambiental, fornecimento de declarações e vários outros procedimentos relacionados às atividades comerciais.

“Chegamos à vigésima edição da Caravana, em que a Sefaz registrou cerca de 7 mil atendimentos. Foi um aprendizado muito importante porque se revela na ideia de que, juntos, a classe empresarial, o Estado e as entidades de modo geral podem construir alternativas a essa difícil situação econômica do pais”, disse o secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro.

Entre os serviços oferecidos aos empreendedores de Chapadinha e região, nesta quarta-feira (22), segundo dia de Caravana, estão a apresentação de programas como o Juros Zero, Maranhão Mais Produtivo, Compras Governamentais e muitos outros apresentados pelas Secretarias de Estado de Governo (Segov), Indústria e Comércio (Seinc), Fazenda (Sefaz), Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Junta Comercial do Maranhão (Jucema) e Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA).