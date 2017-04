‘Caravana’ em Barreirinhas intensifica esforços do Governo no município de Barreirinhas

A Caravana do Governo de Todos que chega a Barreirinhas neste sábado, dia 22, é mais uma iniciativa que se soma a outras importantes ações do Governo do Estado na cidade.

Nesta semana, por exemplo, a cidade ganhou um grupamento da Companhia de Polícia Militar de Turismo (CPTur), para dar mais tranquilidade a visitantes e moradores.

Uma das obras mais importantes que estão sendo feitas no município é a estrada entre Barreirinhas e Paulino Neves, facilitando o acesso à Rota das Emoções – que inclui o Delta do Parnaíba (PI) e o Parque Nacional de Jericoacoara (CE).

O ‘Mais Asfalto’ também está presente, com a pavimentação de estradas para melhoria do trânsito entre as cidades Paulino Neves, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. Somente entre Paulino Neves e Barreirinhas, são mais de 30 km de via sendo asfaltados.

A construção do Aeroporto de Barreirinhas é outra importante iniciativa. Mais da metade da obra já está pronta.

A população de Barreirinhas também será beneficiada com a construção de dez escolas, sete delas por meio do Programa ‘Escola Digna’, que substitui estruturas de taipa e barro por prédios de alvenaria.

O Governo do Maranhão investiu ainda em novos equipamentos para o Hospital Regional de Barreirinhas. Entre eles, uma nova ambulância, com sistema fixo de oxigênio, ar condicionado, espaço para acompanhante e dois cilindros de oxigênio.

A Caravana

Barreirinhas é uma das 11 cidades pelas quais a terceira edição da ‘Caravana do Governo de Todos’ vai passar entre quinta-feira e sábado. A iniciativa leva uma série de serviços e informações para a população. A ação vai ser na tarde do sábado, das 13h às 18h, no C.E Joaquim Soeiro.

Veja os serviços e atrações previstos:

– Viva: vai emitir documentos e oferecer uma série de outros serviços envolvendo diversos órgãos

– Turismo: CADASTUR (Cadastro de Empresas) e capacitação em serviço

– Apresentações culturais: Zumba e a atração cultural Bicho Terra