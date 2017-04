‘Caravana do Governo de Todos’ reforça atuação Estado em Esperantinópolis

A Caravana do Governo de Todos, que chega a Esperantinópolis neste sábado (22), é mais uma iniciativa que se soma a outras importantes ações do Governo do Estado nesse município. A ação será das 8h às 13h, no C.E Antônio Correia.

Em fevereiro, o prefeito Aluisinho do Posto esteve com o governador Flávio Dino, que garantiu a inclusão da cidade no programa Mais Asfalto, para melhorar ruas e avenidas em má conservação. Ficou acertado, também, que o município vai receber uma ambulância. “Foi uma reunião produtiva e que beneficiará muito a nossa cidade; conversamos, ainda, sobre a reforma do Hospital Municipal”, destacou o prefeito. No começo de abril, a cidade recebeu o Mutirão de Combate ao Glaucoma.

Esperantinópolis é uma das 11 cidades pelas quais a terceira edição da ‘Caravana do Governo de Todos’ vai passar, a partir desta entre quinta-feira (20) até sábado (22). A iniciativa leva uma série de serviços e informações à população.

Serviços da ‘Caravana do Governo de Todos’

– Viva vai emitir documentos e oferecer uma série de outros serviços envolvendo diversos órgãos

– Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) vai entregar a Emissão de Licenciamento Ambiental para Pequenas Propriedades

– Força Estadual de Saúde oferecerá serviços de saúde básica e de vacinação

– Atração cultural com a presença do Grupo Nobre Simplicidade.