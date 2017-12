Os moradores de São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar foram contemplados com um pacote de obras do Governo do Maranhão nas áreas de infraestrutura, abastecimento de água e assistência social. Em agenda, nesta -feira (29), o governador Flávio Dino inaugurou e vistoriou um pacote de obras para a Grande São Luís, incluindo a entrega da Ponte da Juçara, em São José de Ribamar, que representa um alívio para todos os moradores e para o trânsito da região.

A ponte faz a conexão entre a Estrada de Ribamar (MA-202) e a Estrada da Maioba (MA-201) interligando os municípios da Grande Ilha. Foram 15 metros de extensão construídos em concreto protendido – técnica que reforça a base e permite que a estrutura aguente mais peso. Para a obra, o Governo investiu mais de R$ 1,3 milhão.

O governador Flávio Dino ressaltou que, além da ponte, o Estado tem feito uma série de intervenções na região, contemplando a Cidade Olímpica, Cidade Operária, Vila Zé Reinaldo, Avenida dos Agricultores e as MAs 201 e 202.

“É uma lógica de intervenção articulada com os municípios para alcançarmos múltiplos objetivos, como o trânsito e a valorização dos imóveis. Isso incentiva a atividade empresarial. Já estamos vendo investimentos privados e as pessoas melhorando as casas. Portanto é um efeito para a economia das cidades”, disse o governador.

O prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando, lembrou que o governador esteve na cidade no primeiro dia útil de 2017, programando obras. E voltou a estar presente no último dia útil do ano. “Ele volta aqui pela 11ª vez ao longo de 12 meses, para inaugurar obras. É uma parceria que deu certo. Teve começo, meio e não vai fim”, afirmou.

Domingos Dutra, prefeito de Paço do Lumiar, também destacou o trabalho realizado pelo governador Flávio Dino e a importância da obra para a população de todos os municípios da Grande São Luís. “A Ponte da Juçara é uma obra fundamental para o desenvolvimento da Região Metropolitana de São Luís”, frisou.

O secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, lembrou que a gestão estadual trabalha com foco no bem-estar das pessoas. “Trata-se de mais um conjunto de importantes obras para a mobilidade urbana, permitindo o melhor acesso entre os municípios da região. Uma solução inteligente do Governo do Maranhão. Neste trecho não havia passagem e agora há asfaltamento e iluminação, o que vai melhorar a vida de quem trafega por estes trechos diariamente”, ressaltou.

“É mais uma obra importante do governo Flávio Dino, que tem uma repercussão para a mobilidade urbana e também para o meio ambiente. Atende um antigo desejo da comunidade. Eram décadas de abandono. E agora o governo está presente em mais uma área de São Luís, realizando obras importantes para assegurar melhores condições de vida ao nosso povo”, declarou o secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry.

Para Laurinete Mendonça, 34 anos, que trabalha no Cohatrac e todos os dias passa pelo trecho, a obra encurtará distâncias. Ela lembrou que a ponte antiga não era firme e que, agora, os moradores ão um caminho seguro. “Facilitou muito, porque antes eu dava uma volta enorme por um outro caminho e vou andar menos e mais segurança na estrada”, disse.

Água para Todos

Beneficiando moradores de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, o governador Flávio Dino também assinou ordens de serviço para implantação de sistemas de abastecimento de água. Os sistemas vão garantir condições mais adequadas para a prestação deste serviço em dezenas de comunidades destes dois municípios.

O secretário de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, disse que a obra vai atender 860 famílias de sete povoados. “Serão mais de 4.500 pessoas com acesso ao direito básico à água. Temos diversas ações do programa Água para Todos no Maranhão; e agora chegou também aqui, porque é necessário que a zona rural da Ilha de São Luís seja atendida com água”, explicou.

Terminal de Integração

Usuários do serviço de transporte público no bairro Cidade Operária ão mais condições de mobilidade e acesso a importantes serviços de cidadania com o novo terminal de integração da área, inaugurado pelo governador Flávio Dino durante esta -feira. O espaço foi todo reformado e ganhou um posto do serviço VIVA/Procon; e uma base da Polícia Militar.

O diretor-presidente do VIVA e do Procon, Duarte Junior, explicou que o serviço atende a uma demanda da população desta região da cidade. “Esta entrega é parte do plano do Governo de expansão do serviço. Assim, estamos garantindo aos cidadãos acesso a ações de cidadania com comodidade e segurança”, enfatizou. De 2015 até agora já foram inauguradas 38 unidades do VIVA.

O VIVA vai oferecer serviços de emissão da 1ª e 2ª via do RG, inscrição e consulta do CPF, antecedentes criminais e serviços do balcão do cidadão, que incluem emissão de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/Psep, Bolsa Família), inscrições em concursos e outros serviços on-line. Os usuários poderão ainda formalizar denúncias contra empresas e receber orientação sobre direitos do consumidor.

Pedro Câmara, de 63 anos, morador da Cidade Operária, aprovou a nova unidade. “O terminal já é um ponto de referência, atende a todos os passageiros da região da Cidade Operária e da Cidade Olímpica e esse posto do VIVA/Procon vai contemplar essas pessoas que dependem de algum atendimento na área do consumidor, é uma boa iniciativa”, contou.

Mais Asfalto

Na Cidade Olímpica, em São Luís, um total de 22 ruas e avenidas receberam melhorias na pavimentação com as ações do programa Mais Asfalto. Em continuidade à agenda, o governador Flávio Dino esteve no local durante a tarde e inaugurou as obras. Algumas estavam em condições precárias de tráfego e agora contam com asfalto novo. Foram mais de 15 quilômetros de asfalto contemplando vias urbanas do Bloco C, um investimento de R$ 6,2 milhões.

O prefeito Edivaldo Holanda Junior enfatizou a resolutividade que a obra traz, uma vez que melhora a mobilidade na região. “Essa ação garante infraestrutura em vias que estavam precárias beneficiando centenas de famílias. Assim, a gestão honra o compromisso com a dignidade, qualidade de vida e de moradia à população”, disse o prefeito.

Para quem mora no local, as condições mais adequadas vão possibilitar um tráfego bem mais tranquilo, sem riscos de acidentes. É o que pensa Rosana Gomes, de 31 anos, moradora da Cidade Olímpica. “Quando chovia era horrível, a gente tinha que ir para outra avenida para pegar ônibus. está maravilhoso. Eu adorei e dá até para fazer umas caminhadas”, comentou.