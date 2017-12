Candidatos do Maranhão farão prova do concurso da PM em São Luís, Imperatriz e Caxias

Todos os candidatos que se inscreveram no Maranhão para o concurso público da Polícia Militar do Estado farão as provas objetivas, neste domingo (17), em São Luís, Imperatriz e Caxias. Essas sãs as três cidades que foram definidas no edital do concurso para receber os exames.

Haverá aplicação da prova também na cidade de Teresina (PI), mas apenas para candidatos piauienses, de acordo com o Cespe/Cebraspe, banca organizadora do concurso. Isso porque houve um número muito grande de candidatos para a cidade de Caxias, que não comportou todos eles.

O edital previa que “havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades”. Diante da quantidade de inscritos para Caxias, o Cespe/Cebraspe decidiu aplicar a prova também em Teresina para piauienses.

No total, mais de 100 mil pessoas se inscreveram para o concurso. Os candidatos devem consultar o local das provas objetivas pelo site http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17

As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas no mínimo uma hora antes do início do exame. É preciso levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e o documento de identidade original.