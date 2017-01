Candidatas a cargos de Agente Penitenciário realizam teste de aptidão física

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Academia de Gestão Penitenciária (Agepen), realizou, na segunda-feira (16), Teste de Aptidão Física (TAF) em candidatas ao cargo de Agente Penitenciário Temporário Feminino. O teste foi realizado na pista de atletismo do Complexo Esportivo do Castelinho, localizado no bairro Outeiro da Cruz, em São Luís, com a presença de 142 mulheres.

O cronograma de atividades físicas da Agepen faz parte de um planejamento macro e periódico, definido pela gestão prisional com o objetivo de manter preparados os profissionais que atuam e os que trabalharão nos estabelecimentos penais.

O diretor da Agepen, o agente penitenciário Fabiano Cavalcante, informou que as participantes foram submetidas a testes físicos indispensáveis para uma boa atuação no ambiente carcerário, com práticas abdominais, flexões de braços e corrida atlética. Esta fase do processo, segundo Fabiano Cavalcante, antecipa o exame psicotécnico. “Só após essa segunda etapa é que as candidatas aprovadas passarão pelo Curso de Formação que, também, tem o caráter classificatório e eliminatório. Ao final, só as mais preparadas serão efetivadas”.

Com os processos seletivos e o concurso público realizados pelo Governo do Estado, o Sistema Penitenciário do Maranhão já capacitou cerca de quatro mil agentes de segurança prisional, em dois anos, para agentes efetivos, temporários, auxiliares e estagiários.