Campanha para mais segurança nas rodovias é realizada com apoio do Detran na BR-135

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) participou, na sexta-feira (23), de mais uma ação da campanha nacional ‘Operação Rodovida’, realizada todos os anos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que começa em dezembro e segue até março. A campanha da PRF visa reduzir os índices de acidentes de trânsito com vítimas fatais nas estradas federais do país. No Maranhão, a ‘Operação Rodovida’ conta com o apoio do Detran e do Grupo SOS Vida.

Na sexta-feira, a operação foi realizada no km 14 da BR-135, além dos motoristas, mais de 460 passageiros de vans, micro-ônibus e ônibus intermunicipais, que seguiam viagem para passar o Natal fora da capital maranhense, os viajantes foram abordados pela equipe de Educação para o Trânsito do Detran. O foco da ação foi chamar atenção para a importância do uso do cinto de segurança, como uma das garantias para uma viagem segura e tranquila. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, menos de 2% dos passageiros que utilizam o transporte coletivo intermunicipal usam o equipamento de segurança, que é obrigatório.

Segundo a coordenadora de Educação para Trânsito do Detran, Rositânia Farias, a parceria entre as instituições para realização de campanhas como a ‘Operação Rodovida’ é necessária para a conscientização da população. “Quando motoristas, passageiros e pedestres são abordados em ações conjuntas a mensagem tem mais resultado e a mudança de atitude no trânsito é imediata. Dessa forma, mais vidas serão salvas”, explicou.

Para o coordenador-geral do Grupo SOS Vida, Lourival Cunha, orientar os passageiros no momento em que eles estão embarcando para seguir viagem ajuda a prevenir acidentes. “Esse é um período em que as pessoas costumam viajar para comemorar as festas de final de ano com a família, mas, também, é uma época em que as estatísticas de acidentes aumentam. As pessoas precisam ser sempre alertadas sobre os cuidados no trânsito. Nós e nossos parceiros estamos trabalhando para isso”, disse.

O representante da ‘Operação Rodovida’ da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão, inspetor Santos Júnior, destacou a importância da parceria com o Detran e com o Grupo SOS Vida na campanha. “Esse trabalho em conjunto aumenta o número de abordagens. Quanto maior o número de cidadãos conscientes, menor o número de acidentes nas estradas”, afirmou o inspetor.