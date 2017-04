Campanha de Vacinação contra gripe é realizada em unidades da Funac

Mais de 500 pessoas foram vacinadas contra a gripe nas unidades de medida socioeducativa, em ação articulada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, com a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na semana de 24 a 28 de abril.

Com a iniciativa foram atendidos os adolescentes em cumprimento de medida e os servidores das unidades da região metropolitana e da sede da Fundação. A intenção foi munizar para prevenir o aumento dos casos de gripes no período de chuvas e garantir a saúde como um direito fundamental desse segmento. “A campanha é mais uma ação que reforça as iniciativas intersetoriais na socioeducação, tendo em vista o princípio da incompletude institucional da Fundação, ou seja, é necessário as articulações envolvendo as demais políticas públicas, que nesse caso foi a saúde, para a garantia de direitos do nosso público”, explicou a presidente da Funac, Elisângela Cardoso.

Nesse sentido, a articulação estratégica é constante nas ações realizadas pela Funac. “A garantia de saúde é fundamental a todo ser humano e os apoios das secretarias estadual e municipal de saúde tem sido importante para a efetivação desse direito. Por essa parceria conseguimos alcançar a meta de imunizar o nosso público com dignidade”, frisou a Diretora Técnica, Lúcia Diniz.

Para os servidores a oportunidade de se prevenir contra a gripe foi excelente. “É bom vir trabalhar e ter essa facilidade de poder se vacinar aqui mesmo. Foi rápido e não doeu nada”, disse seu João Veloso, de 52 anos.

Além da campanha de vacinação contra a gripe, as equipes de saúde do município de São Luís imunizaram mais 43 adolescentes contra hepatite e 1ª dose de tétano na unidade do Centro de Juventude Eldorado, no mês de março.

Testagem Rápida

Em Imperatriz, mais 50 adolescentes em cumprimento de medida realizaram exames de testagem rápida para diagnóstico de Sífilis, HIV, Hepatite B e C, em uma ação articulada pela Funac com as Secretarias Municipais de Saúde de Imperatriz e São Luís. Nessa ação foram beneficiados o Centro Socioeducativo da Região Tocantina (CSRT) e a unidade feminina do Centro de Juventude Florescer, em São Luís, nos meses de março e abril.

“A ação foi muito benéfica para a socioeducação, pois além de garantir o direito à saúde dos adolescentes com mais dignidade, pudemos também incentivar a capacitação das nossas servidoras, valorizando a atualização de conhecimentos tão necessários para a dinâmica do atendimento socioeducativo”, analisou o diretor do CSRT, Rafael Sousa.

A equipe de saúde da unidade do CSRT foi capacitada pelos profissionais da Semus para a aplicação dos testes e pela parceria foram doados à Fundação os kits de testagem.