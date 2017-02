Bloco ‘Unidos pela Saúde’ alerta para prevenção ao uso de drogas e álcool no Monte Castelo

O ‘Bloco Unidos pela Saúde’, composto por pacientes do Hospital Nina Rodrigues, da Unidade de Acolhimento Estadual, do CAPS AD Estadual e municipal, CAPS Bacelar Viana e da Residência Terapêutica do Estado, foi às ruas, nesta sexta-feira (3), com o objetivo de alertar a população sobre a importância de cuidar da saúde, principalmente sobre os riscos do consumo de álcool e drogas, inclusive no período do carnaval. Os equipamentos integram a rede de atendimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

De acordo com o diretor do Hospital Nina Rodrigues, Ruy Cruz, o objetivo é estreitar os laços com os serviços de educação e comunidade, além de orientar sobre a importância da saúde mental. “Articulamos esse momento com o serviço de saúde mental de São Luís e escolas públicas aqui do entorno da Avenida Getúlio Vargas. A intenção é estreitar laços. E, claro que, por sermos referência em saúde mental, nós estamos lançando também a prevenção do uso abusivo de droga no carnaval, assim como ressaltando todos os cuidados em saúde, como uso de preservativo e prevenção das DSTs/AIDS”, explicou o diretor.

Entre as ruas do Monte Castelo, a Favela do Samba, estimulou a folia com responsabilidade, assim como o Pelotão Mirim do Corpo de Bombeiros e alunos da escola Barbosa de Godois. Todos os participantes estavam devidamente fantasiados com acessórios e enfeites de carnaval produzidos pelos próprios pacientes.

Para a terapeuta ocupacional Dacia Almeida, ações como essa colaboram com a reinserção dos pacientes na sociedade. “Essas atividades servem para dar a eles a parte social da terapia. O importante é que eles participem, porque eles percebem como é bom estar no convívio social, sem precisar usar a droga para que seja bom. A gente busca mostrar que quanto mais eles participarem da vida lá fora, melhor para eles se readaptarem”, explicou.

Para a diretora geral do CAPS AD municipal, Márcia Rodrigues, permitir a participação dos pacientes em reabilitação em atividades na sociedade dá esperança e contribui para que os serviços de Saúde Mental conquiste mais espaço na sociedade.

“Esse encontro de todos os serviços de saúde mental é para mostrar para a sociedade de uma forma geral, para os nossos usuários e para a equipe técnica que dá certo atividades como essa e, a partir daí, a gente vai crescendo com a resposta positiva do tratamento que a gente realiza, conquistando espaços futuros com relação a reabilitação psicossocial”, explicou.

Paciente do CAPS AD Estadual, Wellington Correa vê com empolgação a oportunidade de participar de atividades como a de hoje. “Essas atividades são muito boas! Para nós, é um carnaval diferente. Isso mostra que a gente pode brincar carnaval sem álcool, sem nada de errado. A gente se sente muito melhor”, contou.

Oficinas no Nina Rodrigues

Vários participantes do bloco “Unidos pela Saúde” vestiam camisas personalizadas que foram produzidas no próprio hospital por internos vinculados ao sistema penitenciário. De acordo com a coordenadora de Terapia Ocupacional do hospital, Camila Moreira Lima, além de colaborar no tratamento dos internos, o ofício é uma oportunidade de recomeçar.

“A malharia é uma oficina realizada em convênio com a SEAP, a princípio, para fazer os uniformes dos detentos, mas o projeto cresceu e a gente começou a fazer camisas de outras atividades que acontecem aqui no hospital, como as camisas do bloco de carnaval, por exemplo, foram todas feitas por eles” contou.

O projeto, que tem quatro meses e é executado por três internos, produz cerca de 500 camisas por mês. Um dos participantes é o Gilmar Pereira Lopes, de 33 anos, que já vê no aprendizado uma oportunidade de sair da detenção com uma profissão. “É uma perspectiva de recomeço. Eu já até pensei, quando sair daqui, em ter minha máquina de costura e quem sabe depois comprar minha máquina de sublimação e viver disso”, compartilhou.