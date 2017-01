Blitz educativa do projeto ‘Férias em Trânsito’ na Avenida Beira-Mar e Anel Viário 

A equipe da Coordenação de Educação para o Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), realizou nesta terça-feira (24), mais uma ação do Projeto “Férias em Trânsito”. O local escolhido para a blitz educativa foi a Avenida Beira-Mar e o início do Anel Viário, no centro da cidade, em São Luís, que tem um tráfego intenso de veículos. As ações do Projeto prosseguem até o dia 31 deste mês.

Durante a ação, nove educadores de trânsito repassaram a motoristas, motociclistas, passageiros e pedestres orientações sobre o uso correto do capacete e cinto de segurança, respeito às leis de trânsito e problemas do excesso de velocidade. A atividade contou com a participação da Companhia de Polícia Rodoviária Militar Independente (CPRv-Ind).

O Chefe da Divisão de Orientação para o Trânsito, Gilmárcio Chaves, disse que a blitz educativa tem o objetivo de conscientizar a população quanto à necessidade de mudança de comportamento no trânsito. “Infelizmente, os números de acidentes nas avenidas de São Luís ainda é crescente e ações do “Férias em Trânsito” alertam os condutores sobre os cuidados no trânsito”.

O motociclista Raylton Belém destacou a importância das ações educativas realizadas pelo Detran-MA. “Quando a gente se depara com ações que nos orientam e não, somente, fiscalizam, conseguimos tirar dúvidas sobre várias situações no trânsito”, disse.