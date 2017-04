Barreirinhas é contemplada com grupamento da Companhia de Polícia Militar de Turismo

Referência e cartão postal do Maranhão quando o assunto é turismo, Barreirinhas ganha um reforço a mais na segurança. A cidade foi contemplada com um grupamento da Companhia de Polícia Militar de Turismo (CPTur), que inicia as atividades este mês e vai garantir mais tranquilidade para visitantes e moradores. O grupamento de polícia turística vai atuar em apoio à 7ª Companhia Independente – Regional Rosário, que cobre o município e adjacências. A inauguração da estrutura será nesta quarta-feira (19), a partir das 10h, no ginásio esportivo da cidade.

A implantação da CPTur foi definida a partir de audiências públicas entre comando militar, agentes do trade turístico e representantes da sociedade civil organizada. Antecipando os trabalhos, as equipes realizaram ainda visitas técnicas aos pontos turísticos, entre outros direcionamentos, para a instalação da nova base de polícia. A companhia inicia os trabalhos em espaço físico da Polícia Militar, até que sejam concluídas as obras de adaptação do prédio definitivo, que conta com salas para atendimento e administrativo, banheiros, cozinha, dormitórios e demais dependências.

A base de policiamento da CPTur de Barreirinhas tem em sua estrutura viatura e efetivo de oito militares. Serão adquiridas nos próximos dias motos e quadriciclos para somar aos equipamentos, além da inclusão de mais policiais à equipe. O trabalho da companhia tem como foco vistorias, monitoramentos e patrulhamento em pontos turísticos da cidade a exemplo do Beira Rio, Atins, Mandacaru e Lençóis Maranhenses, além de estabelecimentos ligados ao setor como hotéis, pousadas, restaurantes.

A medida do Governo do Estado vem atender demanda da região, que é de destaque turístico e atrai grande fluxo de pessoas, que visitam o município em regiões distintas, destaca o comandante da CPTur Barreirinhas, tenente coronel José Roberto Moreira Filho. “Estão todos satisfeitos e essa ação vai dar um importante impulso à segurança da região contribuindo para o turismo. A solicitação por um policiamento específico agora é concretizada pelo Governo, atendendo aos agentes envolvidos”, reitera o comandante.

“Com essa inauguração, o Governo demonstra seu comprometimento com a reformulação do sistema de segurança e contempla uma das regiões mais relevantes para o turismo do Maranhão”, enfatiza o tenente coronel. Na cerimônia de lançamento da CPTur Barreirinhas é esperada a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela; do comandante geral de Polícia Militar, coronel Frederico Pereira; do comandante da instituição, tenente coronel José Roberto Moreira Filho; e do comandante do grupamento, capitão Giuseppe Ramon Garcês.