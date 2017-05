Barra do Corda comemora 182 anos com grandes investimentos do Governo do Estado

Com festas e comemorações, a cidade de Barra do Corda celebra, nesta -feira (3), 182 anos. A história rica do município – localizado a 425 km da capital maranhense, às margens dos rios Corda e Mearim -, ganha contornos ainda maiores através da parceria com o Governo do Estado. O secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, esteve na cidade, ao lado do prefeito Eric Costa, para a comemoração e entregar novas ações da gestão estadual que deverão beneficiar ainda mais a população.

Márcio Jerry entregou aos barracordense uma patrulha agrícola, composta de trator, grade, carreta e outros instrumentos que impulsionarão a produção na região, adquirida por meio de emenda parlamentar repassada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima). Foi anunciada, também, a nova fase do programa ‘Mais Asfalto’, que será implantanda assim que terminado o período chuvoso. Os alunos da rede estadual de ensino também receberam os uniformes, concedido gratuitamente, pela primeira vez. Títulos de terra também foram entregues durante as comemorações.

O secretário foi, pessoalmente, celebrar, além da parceria entre o Governo do Estado e o município, também o momento bom que cidade vive. “Vim em nome do governador Flávio Dino trazer o abraço do Governo e do governador à cidade que faz 182 anos e passa por um momento muito bom sob a gestão do prefeito Eric Costa, e que conta também com o apoio do governo do estado, ao longo dos últimos dois anos e quatro meses, com ações muito importantes. mesmo temos entrega de uma patrulha agrícola, e além disso já temos ações, aqui, na saúde, na educação, na cidadania, abastecimento de água e na infraestrutura, com o ‘Mais Asfalto’. São várias ações que caracterizam uma presença muito forte da gestão do Estado”, disse Márcio Jerry.

Entre os investimentos já recebidos, Barra do Corda conta com uma unidade do Viva e do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor no Maranhão (Procon/MA), garantindo à população da cidade e de toda região serviços essenciais à efetivação da cidadania e à garantia de direitos constitucionais. Já com o programa Mais Asfalto, mais de 3 milhões de reais já foram investidos na melhoria da qualidade de várias ruas urbanas pelo governo no município, realizando a pavimentação de 13 quilômetros. Além disso, o sistema de abastecimento do município de Barra do Corda passa por reforma.

O prefeito da cidade explicou que todas estas ações do governo estadual têm reflexo direto não apena sno município, mas em outras cidades da região central do Maranhão, vizinhas à Barra do Corda. “Uma parceria que está rendendo à Barra do Corda e a todos os munícipes bons frutos. Barra do Corda é uma cidade muito importante, que historicamente tem marcado presença para contribuir com o Maranhão. E nesse momento não é diferente, estamos fortalecendo a parceria com o Governo do Estado para beneficiar toda uma região. São obras importantes que Barra do Corda está recebendo e isso está propiciando à população dessa região melhor qualidade de vida e mais oportunidades”, defendeu o prefeito Eric.

A prefeitura organizou uma programação especial para comemorar o aniversario da cidade, com missa, atos políticos, fechando a programação do show da Cantora Márcia Fellipe.