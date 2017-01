Bandas de reggae novas e consagradas marcaram a última noite do Réveillon de Todos

A última noite do Réveillon de Todos foi uma grande celebração do reggae, ritmo característico da capital maranhense. O público que compareceu à Avenida Litorânea, no domingo (1º), aproveitou as músicas sob a direção do Dj Tarcísio Selektah, e das bandas maranhenses Barba Branca e Raja, além da internacional Tribo de Jah, que também nasceu no Maranhão.

A noite começou com as pedras do DJ Tarcísio Selektah que colocou todo mundo para dançar e anunciou o tom que iria dominar a noite. Das bandas, a primeira a se apresentar foi a Raja, que mistura o reggae com outros elementos da wolrd music. A Raja empolgou o público e trouxe o novo reggae produzido na Ilha do Amor para quem ainda não conhecia o grupo.

Thaís Viégas, analista de mídias, dançou coladinha com seu namorado durante todas as apresentações. “Eu estou gostando bastante. Viemos ver todas as bandas, em especial a Tribo de Jah, estávamos na expectativa há muito tempo. Não conhecia o trabalho da Raja, estou tendo essa oportunidade e estou gostando muito. Para quem curte o estilo, como eu e meu namorado, está sendo maravilhoso porque aqui também encontramos nossos amigos, confraternizamos e estamos comemorando o início do ano”, disse Thaís.

A Raja, que lançou seu primeiro CD, intitulado como ‘Família Raja’, em 2016, tocou todas as 10 canções do álbum e duas extras, incluindo as músicas ‘My Mind Can Fly Away’ e ‘Arrasta’ que fez os casais dançarem colado. Nairon Botão, vocalista da Raja, comentou sobre a apresentação do grupo. “Para nós é uma honra muito grande porque é um show de culto ao reggae e nós estamos no meio de duas bandas sensacionais e que são nossas influências diretas, como a Barba Branca e a Tribo. É surreal estarmos aqui, ao lado de quem nos espelhamos, é começar o ano com pé direito. Hoje eu me sinto como se estivesse fazendo história”, afirmou Nairon.

A segunda banda a se apresentar foi a Barba Branca, que também impressionou o público com um roots de muito peso e energia. A massa regueira vibrava a cada canção do grupo, que surgiu na cidade de Alcântara e encanta com seu repertório repleto de músicas já conhecidas dos fãs do estilo.

Às 22h30 foi a vez da banda mais aguardada da noite se apresentar, bastou a banda liderada por Fauzi Beydoun subir ao palco para os espectadores irem ao delírio. A Tribo de Jah apresentou um som maduro e trouxe inovações tanto no que concerne ao repertório quanto na introdução de Pedro Beydoun, filho de Fauzi, que alternou com o pai no comando dos vocais da banda. No palco, a Tribo foi da clássica ‘Uma onda que passou e eu não dropei’ a mais nova canção de trabalho ‘Confronto Mental’, uma das novas faixas do CD ‘Confissões de Um Velho Regueiro’, lançado em 2016 e que ganhou videoclipe há duas semanas no canal oficial da Tribo de Jah, no Youtube. O disco, inclusive, marca os 30 anos de carreira da Tribo.

O show continuou com uma homenagem ao cantor Jacob Miller, falecido em 1980, aos 27 anos. A canção escolhida foi ‘Suzy Wong’ e ganhou uma nova roupagem na voz marcante de Pedro Beydoun. Que demonstrou exímio domínio da arte de cantar e dar ao público muito mais do que o esperado, a multidão acompanhou o músico e cantou junto mesmo debaixo da chuva.

Por fim, ‘Regueiros Guerreiros’ mostrou que o reggae pulsa firma no coração da Jamaica Brasileira. Fauzi Beydoun destacou o amor pela cultura no Maranhão. “Eu sou um eterno apaixonado não só pelo reggae, mas também pela cultura do Maranhão por completo. O surgimento dos artistas e bandas de reggae maranhense sempre foi meu grande sonho. Já ouvi o trabalho fantástico da Raja, bem como de tantos outros artistas nossos. Estou muito otimista com essa vontade de fortalecimento do reggae daqui. Estou muito realizado e está aqui a prova que isso é real e que está acontecendo”, afirmou o vocalista da Tribo de Jah.