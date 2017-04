Avanços no Sistema Penitenciário do MA são destaque na maior feira de defesa e segurança da América Latina

Os avanços históricos registrados no Sistema Penitenciário do Maranhão, nos últimos dois anos, foram destaque na LAAD Defence & Security 2017, a maior e mais importante feira de defesa e segurança da América Latina. O evento foi realizado entre os dias 4 e 7 de abril no Riocentro, Rio de Janeiro, e reuniu os mais importantes setores de Defesa e Segurança Pública do Brasil e do mundo.

Entre os representantes do Governo do Maranhão, na ocasião, estava o secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Murilo Andrade de Oliveira. Em uma breve apresentação no VI Seminário Segurança LAAD, o gestor prisional falou sobre os números registrados de 2015 até hoje, e que tiraram definitivamente o sistema carcerário maranhense da lista dos piores sistemas prisionais do país.“O Maranhão, em 2013, estava em primeiro lugar no ranking dos sistemas prisionais mais violentos do Brasil, com quase o dobro de assassinatos intramuros do segundo colocado. Em 2014, o então ‘Complexo de Pedrinhas’ se manteve nessa lamentável situação, porém, de 2015 para cá, com os grandes investimentos do Governo do Estado, hoje estamos em último, nesse quesito”, adiantou o titular da Seap-MA.

Há dois anos e três meses sem nenhum registro de rebelião com mortes ou feridos, o Maranhão surpreendeu os presentes com a notícia de que já capacitou mais de 4 mil agentes de segurança penitenciária, dentre efetivos, temporários, auxiliares e estagiários. Nesse período, a gestão estadual também formou 235 novos agentes de carreira, aprovados em concurso público, realizado em 2015. A gestão estadual também dobrou o número de viaturas existentes, com a aquisição de 38 novos veículos equipados e adaptados para os trabalhos de escolta e custódia de detentos. Também foi inaugurada a ‘Portaria Unificada’ do agora Complexo Penitenciário São Luís, equipada com esteiras, pórticos, e outros instrumentos detectores de metal; e Body Scan (escâner corporal).

“Ninguém que conheceu o antigo ‘Complexo de Pedrinhas’, palco das maiores e mais sangrentas rebeliões desse país, consegue visitar o novo Complexo Penitenciário São Luís sem ter a certeza de que ali, de fato, deixou de ser um local violento, e agora se tornou um verdadeiro canteiro de obras e espaço para promoção de escolarização e cursos profissionalizantes”, destacou Murilo Andrade de Oliveira.

Com a entrega de seis novas unidades prisionais, nas cidades de Açailândia, Balsas, Codó, Imperatriz, Pedreiras e Pinheiro, o Governo do Maranhão abriu mais de 1600 novas vagas. Com a construção de novos espaços, os números alcançados com as ações de trabalho e renda, saúde e educação nos presídios maranhenses foram os itens que mais surpreenderam os participantes da feira internacional.

Documentário

Em um pequeno documentário de 12 minutos, a Seap-MA mostrou os investimentos aplicados pela gestão estadual, e os depoimentos de servidores; e de alguns dos mais de 2300 internos e internas que hoje são beneficiados com as mais de 90 oficinas de trabalho em pleno funcionamento nas unidades prisionais do estado. Também foi destaque no vídeo a inserção de quase mil internos em salas de aula.“Com responsabilidade e seriedade, o Estado tomou para si o controle do Sistema Penitenciário do Maranhão, e pôde investir no processo de humanização da pena. Hoje a população carcerária maranhense tem acesso a ações de saúde, atendimento psicossocial; e pela primeira vez na história teve sua mão de obra aproveitada para revitalizar os próprios presídios”, completou o secretário de estado.

Na apresentação do material foi possível mostrar o funcionamento de padarias, malharias, serigrafias, fábricas de blocos de concreto, chinelos, vassouras, redes, hortas, dentre outras. Também foi destaque as parcerias com outros gestores para a doação de hortaliças e pavimentação de ruas, além da revitalização de escolas públicas, e produção de uniformes escolares com mão de obra carcerária.

LAADA

LAAD Defence & Security 2017 reuniu mais de 600 marcas nacionais e internacionais fornecedoras de equipamentos, serviços e tecnologias para as Forças Armadas e Forças Policiais, além de gestores de segurança de grandes corporações, concessionárias de serviços e infraestrutura crítica. Mais de 37 mil profissionais passaram pela feira, que recebeu também 195 delegações oficiais provenientes de 85 países.