Avanços da Jucema são recebidos com elogios no Conselho de Contabilidade do Maranhão

A Junta Comercial do Maranhão (Jucema) está intensificando as ações para desburocratizar os serviços prestados pelo órgão. Com essa finalidade, o presidente da Junta, Sérgio Sombra, e o gestor da Redesim no Maranhão, Ricardo Diniz, visitaram, na quinta-feira (02), o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão (CRC-MA), Antônio das Graças Ferreira, com o objetivo de organizar, em conjunto, treinamentos nos municípios maranhenses para melhoria da utilização do sistema ‘Empresa Fácil’ no Estado.

Os conselheiros do CRC-MA, representantes de diversos órgãos da área contábil, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, Hélio Araújo, conheceram os detalhes dos procedimentos que estão garantindo avanços da Junta Comercial, a expansão da RedeSim no estado, os detalhes da obra de reforma prédio que abrigará a nova sede da Jucema e as metas para 2017.

Sérgio Sombra destacou as parcerias estratégicas na efetivação dos projetos, especialmente com os contadores, profissionais que , cotidianamente, os serviços do órgão. “Esse canal de comunicação entre a Jucema e o CRC é de grande importância para o registro mercantil. Muitas ações da Junta Comercial são otimizadas a partir da interatividade com esses clientes. Acreditamos nesse diálogo como um caminho acertado para aprimorar a qualidade dos nossos serviços e atender a todos cada vez melhor”, reforçou.

Ao apresentar demandas da categoria contábil, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade falou das melhorias nos serviços prestados pela Jucema, como o atendimento, nos prazos e destacou a proximidade com os gestores da Junta Comercial. “Essas medidas tem um impacto positivo no trabalho cotidiano dos contadores que assessoram as empresas. Algumas melhorias ainda precisam ser implementadas, mas se mantivermos essa interlocução, não tenho dúvidas que as soluções serão implementadas com rapidez”, comemorou Antônio das Graças Ferreira. Ele, também, elogiou a proposta apresentada pelo presidente da Junta de retomar a série de treinamentos nos municípios maranhenses em parceria com o Conselho.

De acordo com o vogal da Jucema, Heraldo de Jesus Campelo, a visita foi muito proveitosa, uma vez que as demandas foram ouvidas e os projetos alinhados. “O presidente tem sido extremamente solícito aos nossos pleitos. Saber que estamos incluídos em todo este processo de evolução no registro e legalização das empresas nos dá segurança de que o nosso trabalho terá mais celeridade”.

Sala do Contador

Durante a reunião, Sérgio Sombra aceitou a proposta de instalar a Sala do Contador no novo prédio da Jucema que fica localizado na Praça Pedro II. Após conclusão de reforma do prédio, a nova sede da autarquia abrigará o espaço destinado ao atendimento dos profissionais da contabilidade que buscam os serviços de Registro Mercantil. “A Sala do Contador será uma conquista para o Conselho, pois terá o objetivo de objetivo agilizar processos encaminhados pelos contadores à Junta Comercial”.