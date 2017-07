Aumento de turistas no Maranhão é destacado por profissionais do setor turístico

A estudante belga Karin Valweser e um grupo de amigos de seu país estão conhecendo o Maranhão. “Neste momento de festas locais, eles estão gostando bastante daqui”, diz. Karin e os amigos belgas estão entre os turistas responsáveis pela ocupação de 62,36% das vagas de hotéis e pousadas de São Luís durante o período de festas. O setor produtivo ligado aos negócios de turismo estima que a movimentação nos principais roteiros turísticos deve aumentar 30% até o fim da temporada.

“Só poderemos ter uma ideia mais precisa desse crescimento após o encerramento da alta temporada. Mesmo assim, com a movimentação já se percebe que é significativo, há uma procura muito maior neste ano”, afirma a presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens do Maranhão (ABAV-MA), Maria Antonieta Sá Uchoa.

Para Maria Antonieta, a estratégia de divulgação promovida pelo Governo do Maranhão foi fundamental para esse crescimento. “A política de divulgação que o Governo do Maranhão está fazendo, sobretudo em feiras de turismo nacionais e internacionais, tem gerado esse efeito positivo e é o que ajuda a explicar esse crescimento que para nós é muito satisfatório”, diz.

Para o agente de turismo Antônio Reges Reis Júnior, a participação do governo no incremento do turismo maranhense vai além. “Estamos colhendo os frutos gerados pela criação do Programa Mais Cultura e Turismo, que vem garantindo um crescente interesse pelo nosso estado”, comenta.

“Opero com o turismo nos Lençóis Maranhenses. Além do interesse pelas belezas naturais, mais turistas foram atraídos em função da programação do Mais Cultura e Turismo, como os shows e a lancha cultural no Rio Preguiças. Também recepcionei visitantes no primeiro fim de semana do mês que vieram exclusivamente para aproveitar essas atrações”, explica.

Para promover os destinos turísticos do Maranhão, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur) preparou estratégia focando nas festas juninas e nas férias de julho, com divulgação antecipada dos principais roteiros.

A Sectur direcionou as ações para impactar a imprensa especializada, os operadores do trade turístico e público final. Além da participação institucional nas principais feiras e eventos do país, a Secretaria investiu em campanhas de publicidade nos principais aeroportos, companhias aéreas e nos principais veículos de comunicação do mundo corporativo ligado ao turismo.

Destinos para todos os gostos

Com a estratégia de promoção dos destinos bem sucedida, o Governo do Maranhão ampliou os investimentos em infraestrutura e na programação cultural do São João e no Mais Cultura em Turismo. Para as festas juninas, foram investidos R$ 18 milhões em mais de 80 municípios.

“Conheço boa parte do mundo e resolvi explorar o nosso próprio país que é tão plural e diverso. A escolha pelo Maranhão tem a ver com essa vontade de conhecer mais diversidade porque é um estado muito rico. Estou ansiosa para conhecer os Lençóis Maranhenses”, diz a empresária paranaense Cleonice Gale.

Já a piauiense Sônia Melo trouxe a afilhada Maria Paula Silveira para conhecer a riqueza histórica da capital maranhense. “Nós optamos por aproveitar a cidade de São Luís. Queremos ver os museus, os teatros e a riqueza histórica tão grande desta cidade”, afirma.

O aumento do turismo em São Luís, por exemplo, gerou movimentação de R$ 20 milhões somente com a movimentação financeira nos arraiais do circuito oficial da cidade. Foram mais de R$ 60 milhões movimentados durante o período no estado.

O governador Flávio Dino explica a importância de investimentos para o setor, mesmo em um momento de recessão. “O país enfrenta uma das maiores crises econômicas de sua história. Neste momento, torna-se um grande desafio construir alternativas econômicas em nosso estado, que gerem ganho de renda para as pessoas. O turismo é universalmente lembrado como uma alavanca de desenvolvimento local em momentos de crise nacional como esta”, afirma.

Na região da Chapada das Mesas, destino turístico mais procurado na Região Sul do estado, o governo está melhorando vias de acesso à cidade de Carolina. Na semana passada, o governador Flávio Dino assinou na cidade ordem de serviço de melhoria, urbanização e pavimentação das avenidas Elias Barros, Frederico Martins e da Avenida Brasil, uma importante via de acesso ao município.

Mais segurança para turistas e moradores

Com o aumento da movimentação nos pontos turísticos, o Governo do Maranhão também tomou providências para garantir a segurança de turistas e moradores nos principais pontos. Planejamento que tem sido notado pelos visitantes, como atesta a paraense Milvanete Cardoso dos Santos. “Desde que cheguei à cidade me sinto segura. É minha primeira vez aqui e estou encantada com as riquezas do Maranhão. Quero voltar, sim”.

Nos eventos da Programação do Mais Cultura e Turismo, no Centro Histórico da capital, são 60 policiais, além de reforço de grupamentos na Praça da Lagoa da Jansen e no Espigão Costeiro. Em Barreirinhas, 21 policiais da CPtur e do Grupo Tático reforçam a segurança com policiamento a pé, em viaturas e motos.

O comandante da Companhia Independente de Turismo, tenente-coronel José Roberto Moreira Filho, diz que a gestão estadual está investindo na segurança. “Estamos empenhados e muito mobilizados para garantir a segurança de turistas e moradores, com reforço do policiamento nos locais de programação do Mais Cultura e Turismo em São Luís e nos Lençóis Maranhenses durante todo o mês de julho”, observa.