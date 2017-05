Audiência pública define cursos que serão oferecidos no polo da Uema Sul em Estreito Fonte: Secti

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a prefeitura de Estreito, realiza nesta -feira (3), audiência pública para definir em conjunto com a população os cursos que serão ministrados no polo da Universidade Estadual da Região Tocantina (Uema Sul) em Estreito. O evento acontece na Câmara Municipal de Estreito, às 16h, e conta com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, e da reitora da Uema Sul, Elizabeth Fernandes Nunes.

“É uma conquista muito importante para os estudantes novos, os veteranos e os professores da Uema Sul, porque poderemos estimular novas vocações científicas que contribuirão para desenvolver cientificamente e tecnologicamente o nosso Estado, também no município de Estreito”, disse Jhonatan Almada.

O prédio do polo da Universidade possui 16 salas de aulas, biblioteca, laboratório de informática, auditório, prédio administrativo. Com a iniciativa serão beneficiados não só moradores do município, mas também regiões vizinhas.

Segundo o prefeito de Estreito, Cícero Neco Morais, o município está com grande expectativa. “É um grande passo para implantação do polo da Universidade em nosso município, para nós é motivo de muita alegria. Vamos iniciar com a audiência pública para que a comunidade possa decidir os cursos que deseja”, destacou o prefeito.

A Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão foi criada pela Lei nº 10.525, de de 2016, e teve sua área de abrangência fixada pelo Decreto Nº 32.396/2016.