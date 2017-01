Atrações turísticas inovadoras marcam as férias de janeiro na capital

Para entreter turistas e as famílias maranhenses durante as férias de janeiro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), realiza algumas iniciativas inovadoras. Entre as atrações, estão atividades no Espigão Costeiro e outros pontos turísticos da cidade, além da oferta de ferramenta que facilita a visitação em museus e casas de cultura.

Palco de artistas e grupos musicais locais através do programa ‘Mais Cultura’, o Espigão Costeiro conta com mais um atrativo turístico. Foi instalado em dezembro do ano passado, durante as festividades de fim de ano, o letreiro “Ilha do Amor”, um dos epítetos mais queridos da cidade entre os ludovicenses.

Desde então, visitantes têm feito fila nas horas de lazer para tirar fotos ao lado da instalação. “Bom ver o efeito de ideias simples e belas. Parabéns à equipe da Sectur e viva a Ilha do Amor”, declarou o governador Flávio Dino.

A Sectur também promove a valorização da arquitetura histórica de São Luís por meio da técnica videomapping, que consiste na projeção mapeada de vídeos artísticos em fachadas de prédios e monumentos. As exibições são realizadas desde dezembro, de forma agregada a programações culturais, em belas edificações como a Igreja dos Remédios, o prédio da Defensoria Pública e o Palácio dos Leões.

Na sede do governo, as sessões seguem até o próximo dia 6 de janeiro, sempre a partir das 19h, juntamente com a iluminação artística em alusão ao Natal e ao Ano Novo, instalada em diversos pontos da cidade.

Acesso democrático à cultura

O turismo histórico também foi beneficiado com a plataforma ‘Circuito de Visita Cultural’, por meio da qual turistas e a comunidade em geral tem a possibilidade de agendar visitas a museus, teatros, centros de arte e demais casas de cultura da Grande Ilha. O agendamento é feito online, no site: www.cultura.ma.gov.br/circuitocultural.

“Com essa ferramenta, turistas, alunos, professores e comunidade em geral terão a possibilidade de agendar as suas visitas pela internet com mais rapidez e flexibilidade, democratizando o acesso da população a esses espaços culturais”, falou o secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino.

O ‘Circuito de Visita Cultural’ compreende 18 espaços divididos em oito circuitos pré-definidos, nas cidades de São Luís e Alcântara. Ao realizar o agendamento online, basta escolher o circuito, dia, horário e número de pessoas incluídas na visitação.

Lista de circuitos

– Circuito Praça Dom Pedro (Palácio dos Leões e Museu de Arte Sacra);

– Circuito Rua Portugal (Casa de Nhozinho e Casa do Maranhão);

– Circuito Rua Nazaré (Arquivo Público e Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia);

– Circuito Praia Grande (Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho e Teatro João do Vale);

– Circuito Desterro (Ceprama, Convento das Mercês e Igreja São José dos Desterro);

– Circuito Rua do Sol (Museu Histórico e Artístico do Maranhão e Teatro Arthur Azevedo);

– Circuito Deodoro (Biblioteca Pública Benedito Leite e Casa de Cultura Josué Montello);

– Circuito Alcântara (Casa do Divino Alcântara e Museu Histórico e Artístico de Alcântara).