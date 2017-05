Assinada ordem de serviço para construção do Portal de Entrada e do Centro de Visitantes dos Lençóis Maranhenses

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) dá mais um passo nas obras de construção do Portal de Entrada e do Centro de Visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, povoado Cantinho, no município de Barreirinhas. Nesta semana, o secretário Marcelo Coelho e a empresa licitada Primor Empreendimentos Ltda, assinaram a ordem de serviço.

O projeto, ainda, conta com uma exposição intitulada ‘Grão de Areia’, contendo informações sobre o Parque. “Uma importante obra para a região. Os visitantes agora ão um local de suporte, onde, ainda, poderão conhecer um pouco mais sobre essa beleza única do Estado. Então, a ideia é acolher os visitantes, fornecer informações, dar orientações sobre conduta e permitir que ampliem seus conhecimentos sobre os recursos naturais e culturais que envolvem essa Unidade de Conservação”, explicou o Secretário Marcelo Coelho.

Tal ação faz parte de Convênio firmado entre a Sema e o Ministério do Turismo (MTur), em cooperação com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A obra está dentro do Programa Turismo no Brasil, desenvolvido pelo MTur.

Exposição ‘Grão de Areia’

O Projeto Expositivo foi desenvolvido pelo ICMBio especialmente para o Centro de Visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O tema ‘Do grão de areia à duna: descubra os Lençóis Maranhenses, um patrimônio natural a ser conservado’ foi projetado e desenvolvido tendo como meta principal levar em consideração os princípios norteadores de uso público e visitação de áreas protegidas do ICMBio.

Lençóis Maranhenses

Feche os olhos e imagine um lugar mágico, com cenários paradisíacos. Para baixo, areia branca e fresca. Para cima, céu azul e um pôr do sol incrível. E o melhor, ao final de cada duna, você pode se refrescar em pequenas lagoas formadas pelo armazenamento da água das chuvas. Assim são os Lençóis Maranhenses. Lugar de beleza única. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o maior de dunas da América Latina. São 155 mil hectares, o equivalente a 155 mil campos de futebol ou o tamanho da cidade de São Paulo.