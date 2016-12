Artigo: Vivenciar o espírito natalino

A importância do Presépio, esse simples e delicado arranjo popular, é saudada pelo bispo Dom Mauro Morelli: “O presépio encanta crianças e toca o coração da família, recuperando o sentido do Natal”. É a simbologia verdadeira do nascimento de Jesus que celebramos com o presépio em frente ao Palácio dos Leões, montado nos dois períodos natalinos do nosso governo, como parte da grande programação que temos feito nessa linda época do ano.

O Menino Jesus nos ensina, como disse o Papa Francisco, “aquilo que é verdadeiramente essencial na nossa vida”. Ele nasce na pobreza, em um estábulo, aquecido pela presença de animais e no mais absoluto anonimato, sem glórias de Rei. “E todavia, a partir desse nada, surge a luz da glória de Deus”. A luz do exemplo de que são os princípios mais elementares de bondade, compaixão e solidariedade que devem guiar nossas vidas. “Numa sociedade frequentemente embriagada de consumo e prazer, de abundância e luxo, de aparência e narcisismo, Ele chama-nos a um comportamento sóbrio, simples, equilibrado, capaz de viver o essencial”, lembra o Papa. “No seio de uma cultura de indiferença, que não raramente acaba por ser cruel, que o nosso estilo de vida seja cheio de piedade, empatia, compaixão”.

Entendo que a vivência desse espírito no desempenho de qualquer função pública impõe destinar esforços e recursos públicos a quem mais necessita. Por isso, não concordamos com os adoradores do império do dinheiro, que todos os dias sonham com a volta do controle dos cofres públicos para realizar propósitos puramente pessoais e de sua família. Em sintonia com a mensagem cristã, fazemos um governo sério, que busca partilhar com justiça o dinheiro público disponível. Tenho imensa alegria de saber que, daqui a poucos dias, mais de 1 milhão de meninos e meninas vão receber ajuda financeira para comprar material escolar, por intermédio do nosso inovador Bolsa Escola. E fico feliz em saber que esses quase R$ 60 milhões do Bolsa Escola vão ajudar a manter empregos em mais de 1.000 estabelecimentos comerciais, em todo o Estado.

O mesmo entusiasmo, repleto de fé e esperança, sinto quando lembro que neste ano reconstruímos 63 escolas e reformamos outras 300 unidades. E que, neste momento, milhares de maranhenses estão sendo cuidados nos 5 grandes hospitais que concluímos e inauguramos, depois de anos de espera e obras inacabadas. E como não se emocionar lembrando da partilha de alimento que fazemos todos os dias em 13 restaurantes populares, que servem comida digna a um preço subsidiado de R$ 2,00 ?

Neste Natal, peço a Deus que continue a ditar caminhos do bem, para que eu e minha equipe possamos fazer ainda mais em 2017. E agradeço a Ele por me permitir ter vida pra doar à causa da Justiça. Transmito um abraço esperançoso para o povo do Maranhão, com especial agradecimento ao tratamento fraterno que sempre recebo, um grande presente de Natal que se renova todos os dias. A todos, desejo um Natal de orações, paz e celebração à vida do Menino Jesus, que está no Presépio.