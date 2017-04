Artigo: Turismo e empregos

Todos sabem a enorme capacidade que o turismo tem de gerar empregos. Há Nações que vivem primordialmente dessa atividade. O nosso Estado agora tem uma estratégia clara de atração de turistas e temos convicção de que os resultados virão com grande intensidade. Destacamos investimentos em infraestrutura e em promoção turística como essenciais para mais esse passo no nosso projeto de desenvolvimento do Maranhão.

Nosso estado concentra em sua extensão territorial parte importante da diversidade natural do Brasil. Da transição do Cerrado para a Amazônia até nosso belo litoral, a diversidade de paisagens é temperada por sotaques, músicas e sabores únicos de nossa gente. Neste cenário de naturezas e culturas diversas, dá-se a história de um povo que luta diariamente por transformação, enquanto preservamos nossas tradições. Esse é o cartão postal que passamos a mostrar ao mundo com mais competência, inclusive com o lançamento de nossa nova marca de promoção turística: “Maranhão, Terra de Encantos”. A marca contém a bela evocação de nossos principais ativos estratégicos no turismo, a exemplo dos Lençóis Maranhenses.

Uma amostra de todos esses atrativos foi levada esta semana que passou à WTM Latin America – uma das principais feiras de turismo do mundo, que se realiza em São Paulo. Lá foi feito o lançamento da nova marca de promoção turística do Maranhão, em um belo estande que oferecia material com informações e fotos sobre nossos principais destinos. Ainda em São Paulo, fizemos uma ação promocional no Mercado Municipal, em parceria com a prefeitura de São Luís, envolvendo gastronomia, música e dança. Tem sido assim o ano inteiro: o Maranhão presente nos principais eventos promocionais para empresas e profissionais do turismo, com crescente destaque.

A divulgação turística do Maranhão em todo o país soma-se ao esforço que temos feito para garantir a qualificação dos roteiros de viagem em nosso estado. Estamos investindo para garantir um acesso seguro aos turistas que vão visitar as diferentes cidades do Parque Nacional dos Lençóis. A estrada de Santo Amaro já está com mais da metade da obra concluída, passando agora pela etapa de pavimentação de 39 quilômetros. Ainda mais avançada está a estrada em Paulino Neves, que será pavimentada neste ano, e a ponte sobre o Rio Novo, que está sendo substituída por uma nova. A antiga estrutura, que foi condenada, está sendo trocada por uma nova, com 140 metros de extensão e 12 metros de largura. Essa ponte é fundamental para a ligação entre os Lençóis e o nosso Delta do Parnaíba, e de lá até o litoral do Ceará, de onde vem muitas turistas aos Lençóis.

Também está em obras a MA-312, conhecida como Estrada do Caranguejo, em Araioses. Em Tutóia, já foram implantados 10 mil metros de rede de distribuição de água e em maio concluiremos a primeira etapa da obra, garantindo a melhoria do abastecimento de água para moradores e turistas. Em Barreirinhas, estamos instalando a Companhia de Policiamento especializada em turismo, além da recuperação da entrada da cidade.

A partir de junho, esses trabalhos vão aumentar e atingir outras cidades, melhorando o acesso aos nossos principais produtos turísticos, além das reformas em nossas Casas de Cultura – que estão em andamento. Por exemplo, restauramos o Convento das Mercês que, vítima de absurdo abandono, estava prestes a desabar. E garantimos a reabertura da Casa de Cultura Josué Montello, no ano do seu centenário.

Além dos recursos do estado, contamos com investimentos privados, como a recente inauguração do Centro Cultural da Vale, a partir da recuperação de um prédio histórico. Um novo ponto a ser visitado pelos turistas e também por todos nós. Menciono também o apoio que estamos dando ao PAC Cidades Históricas do Governo Federal, no qual já investimos mais de R$ 10 milhões de recursos estaduais.

Cada um de nossos atrativos turísticos está sendo transformado em vetores de desenvolvimento em todo o estado. O turismo tem essa característica de garantir possibilidades econômicas às mais diversas regiões e oportunizar negócios para pequenos e médios empresários da cadeia do turismo – hotelaria, alimentação, artesanato e pequenos empreendedores. Que possamos trilhar esses caminhos, oferecendo beleza e paz aos turistas e fazendo de nosso estado um lugar melhor para todos.