Artigo: Maranhão no lugar que merece

Artigo escrito pelo governador do Maranhão, Flávio Dino.

Fiquei muito feliz esta semana ao proferir palestra sobre gestão pública em uma das principais universidades do mundo, a de Harvard, dos Estados Unidos. Essa é mais uma prova de que, cada vez mais, o nosso estado vem sendo reconhecido pelo processo que faz de superação de um passado de 50 anos de coronelismo, com o advento de programas vitoriosos como o Escola Digna.

No mês passado, recebemos em São Luís alguns dos principais executivos da China, interessados em novos investimentos em nosso estado. No começo de 2018, o Governo do Maranhão foi reconhecido pelo portal de notícias G1 como o mais eficiente do Brasil (clique aqui). São reconhecimentos nacionais e internacionais de que estamos no caminho certo.

Estive na Universidade de Harvard para falar, a convite dos organizadores da “Brazil Conference”, sobre nossas ações para transformar o Maranhão (clique aqui). Expliquei lá que, para governar o Maranhão com foco em transformação de vidas, estamos valorizando o serviço público como fator decisivo para o desenvolvimento. Isso é especialmente importante nesses tempos em que, com propósitos escusos, há quem defenda que a corrupção e a ineficiência são atributos inerentes à esfera estatal. Para estes ideólogos, bastaria prender dois ou três políticos e privatizar o patrimônio público que tudo estaria perfeito.

O que sustentei na minha palestra é que o serviço público pode ser probo, transparente e eficiente, e que ter essa conquista é fundamental, pois o mercado não pode fazer tudo sozinho. Usei como exemplos vitórias que obtivemos no Maranhão, tais como: redução do tempo de espera de navios no Porto do Itaqui, ampliando a sua competitividade; retirada de São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo; expansão de serviços do VIVA/Procon; diminuição do tempo para abertura de novas empresas, incentivando o empreendedorismo.

Outro ponto que fiz questão de sublinhar: é imprescindível valorizar as boas práticas no serviço público e não ficar apenas atacando políticos e agentes públicos, pois os talentos nessas áreas precisam ser estimulados moral e economicamente. Cito como exemplo o fato de termos, no nosso mandato, efetuado número inédito de promoções e progressões em setores como a Polícia e a Educação, beneficiando diretamente cerca de 30.000 servidores públicos, visando estimula-los a melhores resultados.

Com tudo que vi e ouvi em Harvard, tenho certeza de que, quando o Brasil retomar o caminho do crescimento, estaremos muito mais aptos a gerar riquezas para todos e colocar o Maranhão no lugar que merece. Sem retrocessos, caminhando juntos na direção certa.