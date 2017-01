Artigo: 2017, novos passos da mudança

Começamos o ano com uma ótima notícia: o site G1, http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/wp-admin/post-new.phpe avalia a atuação de todos os governos, mostra que já cumprimos 80% do nosso programa de governo, com tarefas concluídas ou com resultados parcialmente cumpridos. Isso nos coloca no 2º lugar entre os governos mais eficientes do Brasil. Ou seja, um site jornalístico nacional certifica o acerto do núcleo de nossa estratégia para desenvolver o Maranhão: a combinação firme de investimentos públicos com políticas sociais.

Saiba mais: Governo do Maranhão está entre os três mais atuantes do Brasil

Esses resultados positivos tornam-se ainda mais significativos considerando que foram conquistados em mares agitados por muitas tempestades. Com efeito, o país vive uma das mais profundas crises de sua história. Crise econômica, que vitima 12 milhões de desempregados em todo o Brasil. E um cataclismo político que aniquilou o diálogo institucional, em nome de uma briga pelo poder sem regras e limites, gerando essa confusão generalizada que trava a retomada do crescimento de nossa economia. Diante desse cenário caótico, lembro do ensinamento de Gramsci: devemos ter espírito crítico na análise da situação que nos cerca. Mas não perder a vontade e o otimismo de transformar essa realidade.

É com essa postura, cabeça erguida e pé no chão, que trabalhamos os 365 dias do ano que findou para construir um Maranhão melhor. Os primeiros resultados já podem ser vistos. Sou grato a Deus por estarmos pagando os servidores em dia e cumprindo nossos compromissos de ampliar os serviços públicos de hospitais, escolas e estradas. Concluímos e colocamos para funcionar 5 hospitais macrorregionais, transformando obras inacabadas em benefícios diretos para a população. E em 2017 teremos mais inaugurações na saúde. Entregamos mais de 440 viaturas policiais, superando nossa própria meta e, com as nomeações que farei em fevereiro, serão 2.500 novos policiais no estado.

Reconstruímos totalmente 63 escolas e reformamos 300 em 2016. Na semana passada, assinei ordem de serviço no valor de R$ 27 milhões para a reforma de outras 211 unidades de ensino ainda no primeiro semestre deste ano, o que totalizará 574 escolas entregues em melhores condições para a atividade educacional. Essa ação faz parte do Programa Escola Digna, que já começa a se refletir no IDEB, principal índice educacional, no qual tivemos um crescimento de 10% na última avaliação. E o Programa Mais Asfalto continua vigorosamente, em estradas estaduais e no auxílio a municípios com suas vias urbanas.

Esse 2016 que se encerrou também foi o ano em que o povo do Maranhão disse de forma clara e cristalina que confia no caminho de transformação que começou a ser trilhado. Que aprova o que foi realizado até aqui e compreende que, com trabalho honesto e prioridades certas, é possível fazer mais. Estamos também mostrando ao país que nós repudiamos a imagem de falcatruas que tanto mancharam nosso passado, por força de uma elite que sugou os recursos do estado para construir impérios de mídia e fortunas pessoais inimagináveis, que mantêm sucessivas gerações sem trabalhar, vivendo só de heranças.

Agora, o Maranhão é de todos nós. Sem donos, livre, lutando por um futuro digno, com direitos e serviços públicos melhores. Em 2017, faremos muito mais e venceremos as adversidades. Estou convicto em nossa vitória diante da crise neste ano que se inicia. Porque contamos com a força e a fé de um povo que já mostrou que é capaz de resistir às maiores provações para construir um futuro melhor para todos nós. Viva o Maranhão. Viva o Brasil. Feliz ano novo.