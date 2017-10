“Aqui foi esclarecido praticamente tudo”, diz empreendedor na Caravana Empresarial em Pinheiro

A Caravana para o Desenvolvimento Empresarial levou uma série de serviços e informações para os empreendedores de Pinheiro, nesta quarta-feira (19). Eles puderam conhecer programas como o Juros Zero, tirar dúvidas sobre a abertura e o funcionamento de empresas e conseguir informações em geral.

“Sabendo da importância econômica que Pinheiro tem para o Maranhão, não poderíamos deixar de fazer o evento aqui na cidade, que tem quase 3 mil empresas”, disse o presidente da Junta Comercial do Maranhão (Jucema), Sérgio Sombra.

O professor Joaquim Gonçalves, que está em busca de abrir um novo negócio, foi até a Caravana. “A questão da dinâmica ajuda muito, aqui foi esclarecido praticamente tudo”, afirmou. Ele explicou que se não fosse a Caravana, “teria que andar por diversos lugares”.

O administrador Manoel Neto também aproveitou para encaminhar um processo que precisa resolver para conhecer os Juros Zero. “A iniciativa do Governo do Estado, junto com o Banco do Brasil, é bem interessante ao abrir essa linha de crédito”, disse.

O Juros Zero é um programa que concede empréstimos a pequenos empresários no valor de até R$ 20 mil. Quem paga a prestação em dia não precisa arcar com os juros, que são bancados pelo Governo do Maranhão.

A Caravana para o Desenvolvimento Empresarial chegou a Pinheiro na terça-feira (17), no auditório do Centro Cultural José Sarney, no Centro, e segue para Santa Luzia do Paruá, onde fica até esta quinta-feira (19).

Serviços

O atendimento oferecido na Caravana Empresarial inclui orientações da Jucema para simplificar serviços relacionados ao registro de empresas, como o sistema Empresa Fácil. O órgão também orienta na abertura, alteração e baixa de empresas; inscrição, alteração e baixa de Micro Empreendedor Individual (MEI); emissão de guias de pagamento, CNPJ e certificado da condição de MEI; emissão de DARE e DARF; e orientação para registro da empresa.

Durante a Caravana, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) realiza atendimentos e palestras, sendo uma palestra sobre produtos pré-medidos (aqueles previamente pesados e embalados na ausência do consumidor) e outra explicando as normas exigidas.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente também está presente nesta ação com explicações sobre os procedimentos para aquisição e acompanhamento da expedição do licenciamento ambiental.

Os empresários e empreendedores têm acesso a importantes programas da gestão estadual. Além dos Juros Zero, existem ainda o Mais Empresas, que reduz tributos para instalação ou ampliação de negócios; Maranhão Mais Produtivo, que facilita o acesso de micro e pequenas empresas maranhenses a novos mercados; e o Mais Empregos, em que, a cada novo emprego gerado, o Governo concede crédito de R$ 500 no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).