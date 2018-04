“Aqui dentro, os policiais dão segurança”, diz motorista sobre novo posto no Terminal Praia Grande

“Antes de cometer algum roubo, o indivíduo agora pensa duas vezes. Aqui dentro os policiais dão segurança.” É assim que o motorista de ônibus José Souza, 62 anos, resume a sensação após a entrada em operação do Posto Policial do Terminal Praia Grande, no Centro de São Luís. A unidade foi recentemente entregue pelo Governo do Maranhão para reforçar a segurança do local.

O eletricista Charles Rodrigues, de 28 anos, também sentiu a mudança. Ele passa pelo terminal duas vezes ao dia para ir ao trabalho e diz que a presença do posto “inibe o crime”.

Paula Caroline Oliveira, soldada da PM que trabalha no posto inaugurado há uma semana, assegura que o trabalho da polícia no local é o de flagrar, mas também de coibir delitos, e que já tem trazido resultados para a população. “A nossa presença dentro do terminal tem sido de significativa importância, pois atuamos de forma preventiva. A polícia garante ordem, o que é bom para um lugar que circula muita gente”, explica.

Em funcionamento 24 horas por dia, o posto policial conta também com o apoio da viatura da Praia Grande e do Batalhão Tiradentes, especializado no combate aos assaltos a ônibus. Policiais do batalhão atuam nas rondas com motos.



Nova rotina

A estudante de educação física Aline Galvão, de 31 anos, pega diariamente o ônibus do Campus no Terminal Praia Grande e ressalta que os policiais mudaram a rotina do lugar. “Enquanto estamos aguardando, os policiais circulam e a gente vê mesmo, a moto e a viatura passam aqui também, nos sentimos mais seguros”, avalia.

Além de garantir mais segurança aos usuários de transporte público, motoristas e cobradores de ônibus, a instalação do posto melhorou o trabalho de Suelen Ribeiro, 28 anos, que trabalha como caixa na Farmácia Popular que fica dentro do Terminal Praia Grande. Isso porque o posto da polícia possibilita melhoria do tempo de resposta de atendimento às ocorrências policiais na área. “Agora podemos falar com a polícia, chamar eles, melhorou nosso trabalho também”, diz.