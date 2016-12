Aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual assegura condições para realização de concurso público para o Detran 

Com a aprovação pela Assembleia Legislativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), nesta quarta-feira (21), estão garantidos os recursos para realização de concurso público para Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) em 2017. A previsão do concurso no orçamento do próximo ano integra as ações de valorização dos servidores do órgão.

Segundo o chefe da ASPLAN, por conta de um acordo judicial celebrado pelo o Estado do Maranhão e o Detran com o Ministério Público do Trabalho (MPT), nos autos de uma Ação Civil Pública que tramitava na Justiça do Trabalho, o Detran-MA assumiu compromisso de substituir, por meio de concurso público, vagas preenchidas por mão de obra terceirizada.

“O Detran tem reservado orçamento para a realização do concurso. Agora é só esperar os trâmites administrativos dos órgãos governamentais responsáveis”, ressaltou explicou o chefe da Assessoria de Planejamento do Detran-MA, Fernando Souza Oliveira.