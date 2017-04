Após recorde de policiais no Maranhão, Imperatriz já tem novos PMs nas ruas

Dos 2.500 novos policiais militares formados pelo Governo do Maranhãos nos últimos dois anos, 250 ficaram nas ruas de Imperatriz. Divididos entre o 3º e o 14º batalhões da PM, o Esquadrão de Polícia Montada e do Colégio Militar, o efetivo também conta com 75 novos soldados, formados no último mês, que já estão nas ruas para garantir a segurança da população.

“O Governo do Estado já aumentou o efetivo da Polícia Militar de Imperatriz em 250 policiais em dois anos. Isso representa um aumento de praticamente 100% do antigo efetivo. É um avanço significativo e os resultados estão na redução da criminalidade”, diz o comandante da Policia Militar do Maranhão, Coronel Frederico Pereira.

“Além disso há mais previsões de investimento aqui. Por exemplo, uma base do Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural (Cosar) e uma base do Centro Tático Aéreo (CTA). Só aí serão investidos milhões de reais”, acrescenta Pereira.

O coronel ressalta que “isso não se faz do dia para noite, primeiro porque é preciso a estrutura, é preciso equipamento. Segundo porque precisamos dos recursos humanos que têm que ser especializados. O governador já anunciou um novo concurso e, com certeza, uma parte desse efetivo que irá se formar também virá para a região”.

Para o soldado Eldon Ferreira, formado em 2017, ir às ruas como policial militar é a realização de um sonho.

“Foram sete meses árduos de treinamento para hoje colocar em prática tudo que aprendemos no curso. Executar abordagens e fiscalizações fazem parte do papel fundamental de qualquer policial para tirar das ruas pessoas portando armas e drogas; isso ajuda a levar segurança para população”.

“Depois de sete meses e mais de 40 disciplinas cursadas, todos os novos policiais sentem orgulho de hoje vestir essa farda e fazer parte da Polícia Militar. Estamos preparados para exercer o nosso trabalho com segurança para a comunidade ”, conta a soldada Leyliana dos Santos.

Mais Segurança

Ainda como parte do processo de reestruturação da Segurança Pública do Estado, o Governo efetivou a maior promoção de policiais militares do Maranhão, com mais de 2 mil contemplados; investiu mais de R$ 8 milhões no novo sistema de radiocomunicação dos policiais e adquiriu mais de 570 novas viaturas para garantir eficiência nas atividades.