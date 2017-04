Após investimentos do Governo, homicídios reduzem mais de 50% em Imperatriz

Em dois anos de gestão, Governo do Estado já investiu na construção e readequação de quatro unidades de segurança em Imperatriz

Desde os primeiros dias de gestão que o Governo do Estado mostra toda sua preocupação em manter a população maranhense em segurança. Espalhados por todas as regiões do estado, os investimentos em novas e confortáveis unidades, novas viaturas, armamento e coletes, além da incorporação de novos policiais dão o tom para a efetividade das ações. Como resultado desse planejamento, Imperatriz registrou a queda de mais de 50% nos índices de homicídios, na comparação entre o primeiro trimestre do ano passado e o deste ano.

Em 2017, de janeiro a março, foram registrados 22 homicídios, em Imperatriz. O que equivale à menos da metade dos registrados no mesmo período de 2016, quando 46 casos foram registrados. “Ultrapassamos as 500 viaturas entregues às polícias para garantia da segurança pública em todas as regiões do estado e investimos na reforma e construções de novas unidades de segurança. Temos como exemplo a cidade de Imperatriz, segunda maior do estado, que conta, hoje, com três novos postos policiais e teve seu 3º Batalhão de Polícia Militar completamente reformado e ampliado”, conta o secretário de Estado da Segurança, Jefferson Portela. “Além disso estamos aumentando o efetivo, com a chamada de 2.500 novos policiais e o crescimento na estrutura física, com as novas unidades. São essas ações que resultam num bem maior, na redução dos índices de criminalidade no Maranhão”, completa Portela.

Infraestrutura

A construção e reforma das unidades de segurança em Imperatriz tiveram participação direta da parceria entre as secretarias de Estado da Infraestrutura e da Segurança Pública que, juntas, investiram mais R$ 1,7 milhão, na construção e adequação da sede dos Comandos de Policiamento de Área do Interior (CPAI) 3 e 6, no bairro Bom Sucesso; na reforma do posto policial no Parque Sanharol, do Recanto Universitário; e a adequação do posto policial em Lagoa Verde.

“Temos feito um grande investimento para reforçar o aparato de segurança e ajudar, assim, a combater a criminalidade, não só em Imperatriz, mas na região. Com essas várias iniciativas, o Governo do Maranhão vai fortalecendo o sistema de segurança pública e contribuindo para ampliar a segurança e garantir a tranquilidade das famílias maranhenses”, explica o secretária de estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Atuação

Antes da nova sede em Imperatriz, os Comandos de Policiamento 3 e 6 funcionavam em São Luís. A CPAI 3 é responsável por conduzir a ação de unidades policiais nas cidades de Buriticupu, Açailândia, Timon, Porto Franco e Estreito. Já a CPAI 6 atua no comando de unidades nos municípios de Imperatriz, Carolina, São João dos Patos e Balsas. Desse modo, as ações de reforço ao policiamento terão efeitos tanto nos municípios da Região Tocantina, quanto em cidades do Sul do Maranhão.