Após Harvard, Flávio Dino é convidado a falar no Massachusetts Institute of Technology

O governador do Maranhão, Flávio Dino, vai palestrar neste sábado (07) em um encontro no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dino falará sobre o tema da Reforma Política, em uma mesa ao lado de Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento vai ser às 13h45, no horário de Brasília, e pode ser acompanhado ao vivo em https://www.brazilconference.org/.

A universidade privada é um dos principais centros de pesquisa em tecnologia do mundo. Até este ano, 85 ganhadores de Prêmio Nobel tinham se formado em MIT.

Nesta sexta (06), Dino já deu palestra na universidade de Harvard, em Boston, na Brazil Conference at Harvard & MIT 208. O evento debate soluções para o futuro do Brasil. No encontro, Dino apresentou ações de governo como o Escola Digna.