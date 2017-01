Após ativação, nova adutora representará incremento de 30% de vazão para São Luís

Equipes que trabalham na obra de remanejamento da adutora de água tratada do Sistema Italuís concluíram, na segunda-feira (23), o içamento da ponte que permitirá a passagem dos novos dutos do Sistema Italuís do continente para a Ilha de São Luís, no Estreito dos Mosquitos. A operação foi realizada por meio de automação de precisão, com a ajuda de equipamentos controlados via programa de computador e levou apenas duas horas do início até a finalização do procedimento. A nova adutora do Italuís representará um aumento de 30% de vazão de água tratada para São Luís.

A estrutura de 350 toneladas de ferro foi levantada até uma altura de 8,50 metros cumprindo cota estipulada pelo projeto e regras que permitam que a navegação de pequenas embarcações que cruzam o estreito não seja prejudicada. Após o içamento, a ponte, de 110m de comprimento, cinco metros de largura e 16 metros de vão de altura, tem uma altura final de 20,5 metros em seu ponto mais alto.

De acordo com os engenheiros da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), órgão responsável pela execução do projeto, os trabalhos seguem, agora, com procedimentos de colocação das vigas de sustentação da ponte e acomodação da estrutura nas cabeceiras, bem como sua fixação e concretagem, para iniciar a fase de passagem dos tubos.

A base foi pensada para acomodar dois lances de tubos, sendo uma para a nova adutora, e, outra, que poderá ser destinada, no futuro, para uma outra linha de distribuição de uma adutora paralela. As cabeceiras foram arquitetadas para sustentar o peso exercido pela própria ponte, somada ao da adutora em operação que atinge cerca de 600 toneladas no total.

O presidente da Caema, Davi Telles, explica que os novos tubos da adutora vão permitir uma fluidez maior de água tratada para São Luís por meio do Sistema Italuís. Serão 500l/s a mais, devido ao tamanho dos tubos que estão sendo utilizados para a montagem da adutora, tanto ao longo dos 19km que margeiam a BR-135 no Campo de Perizes, quanto na cabeceira e sobre a ponte. “A nova adutora é composta por tubos de aço de 1.400mm, o que vai permitir um grande incremento de 1/3 no volume de água dispensada até a principal câmara de transição do Sistema Italuís, que fica no Tirirical, para que, de lá, seja distribuída para os bairros”, explicou.

Davi Telles ressaltou que, mediante uma maior confiabilidade sistêmica, por conta da substituição dos antigos dutos nesse trecho crítico em Perizes, será possível ativar uma terceira bomba, o que aumentará o fluxo de água a ser transportado pelo Italuís até a capital. Ele reitera que a obra é uma das principais ações do programa ‘Água Para Todos’, do Governo do Estado, que tem como meta reforçar o abastecimento na capital, acabando com o rodízio e a intermitência.

Para avançar nesse sentido e atingir esse estágio final, segundo Davi Telles, foi necessária a reformulação do projeto, corrigindo erros de cálculo e outros equívocos cometidos pela gestão passada. “Um destes problemas em relação a obra da adutora que tivemos que corrigir, diz respeito a colocação de fundações provisórias no leito do rio, e também da implantação das cabeceiras. No leito o projeto inicial apontava 30 metros de profundidade enquanto que, na prática, as fundações chegaram a quase 50 metros”, contou.

Superadas todas as dificuldades técnicas, após o translado e lançamento da ponte de sustentação da adutora sobre o estreito, e o processo de içamento ocorrido, todos os esforços concentram-se, agora, na montagem da linha da adutora já do lado da ilha e a interligação com os dutos do lado do continente. “Nós estamos já empenhados em finalizar a parte da adutora que já está sendo montada do lado de cá para unir-se a linha do continente. Para isso, iremos também iniciar a montagem e acomodação dos tubos sobre a ponte de passagem, algo que deve ocorrer ainda essa semana”, explicou o coordenador de projetos da Caema, Antônio Pereira Sales Júnior.