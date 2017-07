Apicum-Açu recebe Caravana Governo de Todos com exames, consultas e documentos nesta sexta (21)

A Caravana Governo de Todos continua levando atendimentos, serviços e lazer para a população maranhense e chega neste fim de semana à 11ª edição. Uma das cidades contempladas desta vez é Apicum-Açu, na sexta-feira (21).

Haverá consultas médicas, exames, emissão de documentos, informações em geral e atividades culturais. A Caravana é mais um investimento do Governo do Maranhão na cidade de Apicum-Açu, que tem recebido diversas ações estaduais.

Em breve, por exemplo, será entregue uma nova Escola Digna no povoado Ponta D´Areia. Foi garantida ainda a abertura de um poço artesiano para abastecer a unidade escolar.

Além disso, em março, o Governo do Maranhão anunciou a retomada das obras do Centro de Ensino Amado Joaquim, escola da rede estadual cujas obras estavam paralisadas por questões técnicas.

O Governo do Maranhão também está construindo na cidade uma quadra poliesportiva com recursos do PAC 2, no valor de R$ 489 mil. Na semana passada, o Mutirão de Combate ao Glaucoma passou pela cidade para fazer a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

Outra obra que vai melhorar a qualidade de vida na cidade é a ponte sobre o Rio Pericumã, que ligará Bequimão a Central do Maranhão. A ponte vai dar melhor acesso para diversos municípios, entre eles, Apicum-Açu.

Apicum-Açu também já recebeu um ônibus escolar para garantir o transporte seguro e confortável dos alunos para as salas de aula. A cidade ainda é atendida por uma lancha entregue à Regional de Pinheiro, que chega a comunidades isoladas por rios e lagos.



Veja a programação da Caravana Governo de Todos em Apicum-Açu nesta sexta-feira (21):

Horário: 8h às 13h

Local do Evento: Escola Cândido Reis -Av. Gregório Castro S/N (próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima)

8h – Início dos Serviços:

• VIVA (emissão de documentos, informações em geral, atendimento ao consumidor, serviços do Detran e de outros órgãos públicos)

• Ação de Saúde – vacinação, teste rápido (HIV, Sífilis, Hepatites), verificação de P.A/ teste de glicemia

• Carreta da Mulher (exames, consultas, informações, denúncias, etc)

• Cadastro no SINE (Sistema Nacional de Emprego) e Mais Empregos

9h – Ato Sobre as Ações do Governo

10h – Atração Cultural – Grupo de Teatro Cambalhotas

11h – Reunião com Prefeito (a), Secretários (as) e Vereadores (as) sobre as demandas do município.