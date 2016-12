Apesar das chuvas, rebaixamento do nível do Lago do Bacanga segue planejamento para execução da obra 

O rebaixamento do nível de água do Lago do Bacanga está seguindo o cronograma da obra mesmo com as chuvas nos últimos dias em São Luís. O lago tem capacidade de 3,6 metros de água, com o início do rebaixamento já alcançou a marca de 1,90. Para continuar os trabalhos de montagem da Barragem é necessário que o nível da água do lago esteja a 60 centímetros de altura.

“Para alcançar o nível de água necessário estamos realizando duas operações diárias adequando o movimento de subida e descida das comportas de acordo com as variações da maré”, explica o engenheiro Pádua Rodrigues, gerente da obra da barragem.

Com a instalação da primeira comporta de manutenção foi possível iniciar a retirada das pedras que faziam a contenção da água do mar durante as marés altas. Com essa intervenção os técnicos estão preparando a superfície da estrutura de concreto fazendo o nivelamento para o assentamento da segunda comporta de manutenção lado mar.

Além dos serviços de instalação da comporta principal a obra segue com a recuperação e reforço estrutural da ponte. Os seis stops logs, estruturas que auxiliam no controle do nível da água do mar, estão recebendo a finalização dos serviços de manutenção. De acordo com o cronograma da obra, a redução no volume de água do lago deve durar até o final de janeiro. Nesse período será instalada a comporta principal e concluída a recomposição do nível de água do Lago do Bacanga.