Aos 100 anos, Balsas lidera geração de empregos no Maranhão e acelera desenvolvimento

Líder de empregos no primeiro trimestre, novo parque, sistema de saúde reforçado e interesse de uma grande companhia aérea. Esses são alguns dos sinais do desenvolvimento acelerado que vive a cidade de Balsas, que acaba de completar cem anos de fundação

De acordo com dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, Balsas foi a cidade maranhense que mais criou emprego com carteira assinada no primeiro trimestre deste ano.

Foram 712 vagas, impulsionadas principalmente pelo Agronegócio e por Serviços. Em seguida, vieram São Luís (585), Tasso Fragoso (145) e Açailândia (116).

Das 712 vagas com carteira assinada em Balsas de janeiro a março, 29% foram na Agropecuária. E 45% no setor de Serviços.

“A cidade de Balsas passa por um momento muito bom, está com uma energia muito positiva. Os empresários estão confiando tanto na administração estadual quanto na municipal. A gente percebe que essa credibilidade está fazendo com que os empresários invistam mais”, diz o prefeito Erik Augusto.

Ele acrescenta que, com as chuvas, a produtividade de soja e milho cresceu: “E isso aquece o mercado como um todo, contratando muitas pessoas”.

Investimentos

Essa confiança dos empresários na hora de investir em Balsas também está ligada ao ritmo intenso de obras que a cidade vem recebendo.

Recentemente, por exemplo, a companhia aérea Azul manifestou interesse em incluir a cidade em suas rotas de voo. A informação veio logo após o aeroporto de Balsas ter sido entregue com a pista totalmente reformada e sinalizada pelo Governo do Maranhão.

Ainda na infraestrutura, estão em andamento a construção da ponte sobre o Rio Balsas, no município de Sambaíba, e a MA-140, do entroncamento da BR-230 até o povoado Ouro, parte integrante do Anel da Soja. As obras estão sendo feitas pelo programa Mais Asfalto, que também tem pavimentado ruas e avenidas dentro do município.

E nesta semana a cidade recebeu o Parque Centenário de Balsas, a mais completa área de lazer e esporte da região. Isso significa mais qualidade de vida, algo que pesa bastante na hora de os empresários decidirem para onde vai o investimento.

Novo hospital

A qualidade de vida também está diretamente ligada à saúde. Em setembro do ano passado, o governador Flávio Dino inaugurou o Hospital Regional de Balsas, referência no atendimento de média e alta complexidade. A unidade atende uma região com mais 240 mil habitantes.

Antes, os moradores eram obrigados a se deslocar mais de 300 quilômetros até Imperatriz para ter acesso a atendimentos de saúde mais complexos.

“É um reparo feito por esta gestão frente ao abandono que estava o Sul do Estado”, diz o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula.

Agronegócio

Não é à toa que quase 30% dos empregos criados em Balsas no primeiro trimestre tenham vindo do agronegócio. Além dos incentivos dados nos últimos três anos a produtores de todo o Estado, Balsas conta ainda com o programa Agropolos, que já beneficiou 725 propriedades e realizou mais de 80 capacitações, além da distribuição de máquinas e insumos.

São incentivadas as cadeias de aquicultura, leite, carne e couro e hortifruticultura. O programa criou um selo especial que identifica os produtos nos supermercados locais, garantindo mais mercado de vendas aos produtores.